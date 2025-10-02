Osakidetza inicia la campaña de vacunación contra la gripe, con la novedad este año de una vacuna reforzada para mayores de 75 años

Ya está en marcha la campaña de Osakidetza de vacunación contra la gripe de 2025 bajo el lema "Tú eres una pieza fundamental para evitar la gripe. Vacúnate”.

Desde ya mismo, todas las personas de la definida como población diana pueden solicitar cita para recibir la vacuna (a partir del próximo lunes), bien a través de la web de Osakidetza o llamando a su centro de salud.

Dicha población diana la componen las personas de 60 o más años; la población infantil entre 6 meses y 5 años (hasta 59 meses); las personas con inmunosupresión o que padecen algún tipo de patología crónica (de pulmón, corazón, diabetes…); las mujeres embarazadas; el personal de servicios sociales y sanitario, y cuidadores y cuidadoras de personas frágiles y convivientes; otros trabajadores y trabajadoras, como personal de guarderías y centros de Educación Infantil, personas con exposición directa a animales (granjas, veterinarios y veterinarias…) y servicios públicos esenciales (fuerzas de seguridad, bomberos…).

A las personas de 80 años en adelante, Osakidetza les llama por teléfono para concertar la cita de manera más ágil y accesible y para que puedan acudir cuando les sea más cómodo.

Además, las y los mayores de 75 años recibirán una vacuna antigripal “reforzada” y tendrán la opción de vacunarse de manera simultánea contra el Covid.

La campaña se centra también en este año en la vacunación infantil, no solo por las complicaciones que puedan presentar en su salud sino por tratarse de una población con capacidad para transmitir a otras personas la enfermedad y, especialmente, a los y las mayores. Así, desde hace tres años, Osakidetza vacuna de manera sistemática a niños y niñas de entre 6 meses y menos de 5 años (59 meses), así como a mayores de 5 años que presenten alguna condición de riesgo. Para facilitar la adherencia y evitar las molestias del pinchazo, también este año se recurrirá a la vacuna intranasal a partir de los 2 años y hasta los 5.

La invitación a vacunarse se extenderá al resto de la ciudadanía a comienzos de noviembre, una vez esté protegida la población más frágil, ya que el objetivo es lograr inmunizar al mayor número de personas.

Los detalles de esta nueva campaña han sido dados a conocer esta mañana en una rueda de prensa, en el centro de Atención Primaria de Osakidetza en Rekalde, por el consejero de Salud, Alberto Martínez, que ha estado acompañado por el epidemiólogo Pello Latasa, de la dirección de Salud Pública del Departamento de Salud, y por la directora de Atención Integrada y la subdirectora de Enfermería de la OSI Bilbao-Basurto, Magdalena Presmanes y Beatriz Cubeiro, respectivamente.

En la presentación han recordado que el objetivo de la campaña es proteger el mayor número de personas posible, empezando por las más vulnerables, que son las que mayores complicaciones pueden sufrir frente a las enfermedades respiratorias.

Según han explicado, el pasado año, por grupos de población, la cobertura alcanzada fue del 57,5 % en personas de 60 o más años (64 % en el caso de mayores de 65 años), del 41 % en menores de entre 6 meses y menos de 5 años, y del 52 % en mujeres embarazadas, datos que el Departamento de Salud valora como “muy positivos” pero que tienen todavía margen de mejora, de ahí que reiteren el llamamiento para que la población acuda a vacunarse.

Además, Osakidetza ha contratado a cerca de 200 enfermeras más para esta nueva campaña, ya que son “un pilar fundamental” junto con el personal administrativo en la estrategia de prevención frente a la gripe y el Covid.