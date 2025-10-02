Hasi da gripearen aurkako txertaketa-kanpaina, eta 75 urtetik gorakoei txerto indartua jarriko diete
"Zu zara funtsezko pieza gripea saihesteko. Jarri txertoa" lelopean, Osakidetzak hitzordua eskatzeko deia egin die pertsona zaurgarriei. Astelehenean hasiko dira txertatzen. Kalteberatzat jo ez dituztenek azarora arte itxaron beharko dute txertoa hartu ahal izateko.
Abian da gripearen aurkako Osakidetzaren 2025eko txertaketa-kanpaina, "Zu zara funtsezko pieza gripea saihesteko. Jarri txertoa" lelopean.
Une honetatik, xede-populazio gisa definitutako pertsona guztiek eska dezakete txertoa jasotzeko hitzordua (datorren astelehenetik aurrera jarriko zaie), bai Osakidetzaren webgunearen bidez, bai osasun-zentrora deituta.
Honako hauek osatzen dute xede-populazioaren taldea: 60 urte edo gehiagokoek; 6 hilabete eta 5 urte bitarteko haurrek (59 hilabete arte); immunosupresioa edo patologia kronikoren bat dutenek (biriketakoa, bihotzekoa, diabetesa...); haurdun dauden emakumeek; gizarte- eta osasun-zerbitzuetako langileek, pertsona zaurgarrien zaintzaileek eta pertsona zaurgarriekin bizi direnek; beste langile batzuek, hala nola haurtzaindegietako eta haur-hezkuntzako eskoletako langileak, animalielkin aurrez aurre etengabe dauden pertsonek (abeltegiak, albaitariak...) eta funtsezko zerbitzu publikoko langileek (Segurtasun Indarrak, suhiltzaileak...).
80 urtetik gorako pertsonei, Osakidetzak telefonoz dituko die hitzordua arinago eta errazago hartzeko, eta eurei egokien zaien unean joateko aukera izan dezaten.
Gainera, 75 urtetik gorakoek gripearen aurkako txerto "indartu" bat jasoko dute, eta aldi berean COVIDaren aurkako txertoa hartzeko aukera izango dute.
Aurten ere, haurren txertaketan jarriko du indarra Osakidetzak, ez bakarrik gripeak haien osasunean eragin ditzakeen konplikazioengatik, izan ere, gaixotasunak beste pertsona batzuei transmititzeko (bereziki, adinekoei) gaitasuna dutelako. Hori dela eta, 2022tik aurrera Osakidetzak sistematikoki txertatzen ditu 6 hilabete eta 5 urte arteko haurrak (59 hilabete) eta arrisku-baldintzaren bat duten 5 urtetik gorakoak.
Txertoa hartzeko aukera azaroaren hasieran izango dute gainerako herritarrek, behin biztanleria ahulena babestuta dagoenean. Izan ere, helburua ahalik eta pertsona gehien immunizatzea da.
Kanpaina berriari buruzko xehetasunak gaur goizean eman ditu Alberto Martínez Osasun sailburuak, Bilboko Errekaldeko Osasun zentroan, Osasun Publikoko Zuzendaritzako Pello Latasa epidemiologoarekin eta Arreta Integratuko zuzendariarekin eta Magdalena Presmanes eta Beatriz Cubeiro Bilbo-Basurtu ESIko Erizaintzako zuzendariordeekin batera.
Aurkezpenean gogorarazi dutenez, kanpainaren helburua ahalik eta pertsona gehien babestea da, zaurgarrienetatik hasita, horiek izan baititzakete konplikazio handienak arnas-gaixotasunei aurre egiteko.
Azaldu dutenez, iaz, biztanleria-taldeka bereizita, estaldura % 57,5ekoa izan zen 60 urte edo gehiagokoen artean (% 64koa, 65 urtetik gorakoen artean), % 41ekoa, 6 hilabete eta 5 urte artekoen artean, eta % 52koa, emakume haurdun artean. Osasun Sailak "oso positibotzat" jo ditu datu horiek, baina oraindik ere hobetzeko tartea dagoela aitortuta, beste behin ere dei egin diete herritarrei txertxoa har dezaten.
Gripearen aurkako 2025eko kanpaina honetarako, Osakidetzak 200 erizain inguru gehiago kontratatu ditu, administrazioko langileekin batera "funtsezko zutabea" baitira gripearen eta COVIDaren aurkako prebentzio-estrategian.
