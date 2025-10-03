TRÁFICO
Un accidente en la A-8 en Malmasín, sentido Donostia, provoca largas retenciones

Se ha producido una colisión entre tres vehículos dentro del túnel y se ha cortado un carril.
Euskaraz irakurri: Auto-ilara luzeak sortu dira A-8 autobidean, Malmasinen, Donostiarako noranzkoan

Última actualización

Una colisión entre tres vehículos dentro del túnel de Malmasín está provocando largas retenciones. El accidente se ha producido hacia las 05:30 horas de la mañana en sentido Donostia y se ha tenido que cortar un carril. 

Según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, las caravanas superan los tres kilómetros.

