Un accidente en la A-8 en Malmasín, sentido Donostia, provoca largas retenciones

Una colisión entre tres vehículos dentro del túnel de Malmasín está provocando largas retenciones. El accidente se ha producido hacia las 05:30 horas de la mañana en sentido Donostia y se ha tenido que cortar un carril.

Según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, las caravanas superan los tres kilómetros.