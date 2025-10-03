TRAFIKOA
Auto-ilara luzeak sortu dira A-8 autobidean, Malmasinen, Donostiarako noranzkoan

Hiru ibilgailuren arteko istripua izan da tunelaren barruan, eta errei bat itxi dute.

Azken eguneratzea

Hiru ibilgailuren artean izan den istripua batek auto ilara luzeak sortu ditu A-8 autobidean, Malmasingo tunelaren barruan. Istripua 05:30ean gertatu da, Donostiarako noranzkoan, eta errei bat itxi behar izan dute. 

Segurtasun sailak jakitera eman duenez, hiru kilometroko ilarak sortu dira.

