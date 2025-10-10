Alerta roja en la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana por la DANA Alice

Las intensas lluvias derivadas de la dana Alice mantiene en alerta a cuatro comunidades del sur y este peninsular En la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana, se ha establecido el aviso rojo por acumulaciones de hasta 180 litros en 12 horas, informa la Aemet en su web.

La Región de Murcia mantiene activada la alerta roja en el Campo de Cartagena y en la localidad de Mazarrón por una precipitación acumulada de 60 litros en una hora o 180 litros en 12 horas; En la vega del Segura hay nivel naranja y en el valle del Guadalentín, en Lorca y en Águilas el aviso por lluvias es amarillo.

Debido al aviso rojo, se han suspendido las clases en 12 municipios murcianos. La dana también ha obligado a cortar varias vías comarcales y carreteras de la Región de Murcia. Se recomienda evitar los desplazamientos innecesarios, no cruzar por las zonas inundables y respetar los cortes de tráfico.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena han acogido este viernes a 35 personas, entre transeúntes y residentes de la urbanización Bahía Bella y del camping Villas Caravaning, que necesitaban cobijo ante la alerta meteorológica

En la Comunidad Valenciana el aviso rojo solo afecta a la provincia de Alicante, donde en el litoral sur están previstos hasta 180 litros en 12 horas, mientras que en el litoral norte de la provincia hay alerta naranja En la provincia de Valencia la alerta es naranja en todo el litoral además de en puntos del interior sur. en Castellón se ha establecido el aviso amarillo.

La Agencia de Meteorología precisa que el aviso rojo en ambas comunidades estará, de momento, activo desde las 10:00 horas hasta las 23:59 horas peninsular.

Toda Andalucía, salvo las provincias de Huelva y Jaén, y la provincia de Tarragona (Cataluña) mantiene activado el nivel amarillo por precipitaciones.





