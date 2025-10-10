Alerta gorria ezarri dute Murtzian eta Valentziako Erkidegoan, Alice GOIDIa dela eta
Murtziako 12 udalerritan eskolak bertan behera utzi dituzte, eta erkidegoko hainbat bide eta errepide itxi behar izan dituzte.
Alice GOIDIak eragindako euriteek alerta egoeran mantentzen dituzte penintsula hegoaldeko eta ekialdeko lau erkidego. Murtzian eta Valentziako Erkidegoan alerta gorria ezarri dute 12 ordutan 180 litro pilatu daitezkeelako, Aemeten arabera.
Murtzian alerta gorria ezarri duute Cartagenan eta Mazarronen, ordubetean 60 litro pilatu daitezkeelako edo 12 orduan 180 litro pilatu daitezkeelako. Segurako ibarrean maila laranja dago eta Guadalentingo haranean, Lorcan eta Aguilasen, abisua horia ezarri dute.
Alerta gorria dela eta, klaseak bertan behera utzi dituzte Murtziako 12 udalerritan. Gainera, hainbat bide eta errepide itxi behar izan dituzte. Beharrezkoak ez diren joan-etorriak saihestea gomendatu dute segurtasun indarrek.
Gauean Cartagenako gizarte zerbitzuek Bahia Bella urbanizazioko eta Villas Caravaning kanpinean zeuden 35 pertsona artatatu behar izan dituzte.
Valentziako Erkidegoan, abisu gorriak Alacant probintziari bakarrik eragiten dio, bertako kostaldean 180 litrora iristea aurreikusi dute 12 orduan, eta probintziako iparraldeko kostaldean, berriz, alerta laranja dago. Valentziako probintzian, alerta laranja ezarri dute kostalde osoan, baita hegoaldeko eta barnealdeko zenbait puntutan ere.
Meteorologia Agentziak zehaztu duenez, bi erkidegoetan alerta gorria indarrean egongo da 10:00etatik 23:59ra.
Andaluzia osoak, Huelva eta Jaen probintziak izan ezik, eta Tarragonako probintziak (Katalunia) abisu horia aktibatu dute prezipitazioengatik.
