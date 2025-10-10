Día Internacional de la Salud Mental
Promueven entornos positivos para preservar el bienestar emocional del alumnado en muchas escuelas

Ikasleen ongizate emozionala zaintzeko ingurune positiboak sustatzen dituzte eskola askotan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ikasleen ongizate emozionala zaintzeko ingurune positiboak sustatzen dituzte eskola askotan
EITB

Última actualización

El bienestar emocional del alumnado es cada vez más importante en la escuela, por lo que desde pequeños les enseñan a gestionar la atención integral y la autogestión emocional en el ambiente escolar, fomentando a su vez el papel influyente del profesorado en el desarrollo de los menores.

