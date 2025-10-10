Osasun Mentalaren Nazioarteko Eguna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ikasleen ongizate emozionala zaintzeko ingurune positiboak sustatzen dituzte eskola askotan

Ikasleen ongizate emozionala zaintzeko ingurune positiboak sustatzen dituzte eskola askotan
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ikasleen ongizate emozionala gero eta garrantzitsuagoa da eskolan. Hori dela eta, txikitatik erabateko arreta eta emozioen autogestioa kudeatzen irakasten diete eskola-giroan, irakasleek haurren garapenean duten eginkizun eragingarria sustatzeko.

Umeak Gazteak Osasuna Hezkuntza Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Albiste gehiago gizartea

Araba Euskaraz 2026 Amurrio aurkezpena
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

2026ko Araba euskaraz jaia Amurrion egingo da, ekainaren 14an

Amurrioko Aresketa ikastola laguntzeko egingo da datorren urteko Araba Euskaraz jaia, "Taupadak berpiztu!" lelopean. Logotipoa, berriz, bihotz baten erdira doan txinparta da. Azken lau urteetan Arabako zortzi ikastolek elkarlanean antolatu dute Araba Euskaraz jaia Gasteizko Olarizu parkean. 2026ko edizioari begira, bi berritasun nagusi daude: batetik, Amurrion ospatuko da, ez Olarizun; bestetik, jaiaren antolakuntzaren pisurik handiena Aresketa ikastolak hartuko du bere gain, nahiz eta Arabako gainerako zazpi ikastolek ere lagundu. 

MADRID (ESPAÑA), 09/10/2025.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz durante un desayuno informativo este jueves en Madrid. EFE/ Zipi
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Senideen heriotzagatiko baimena 10 egunera arte luzatuko dutela iragarri du Diazek

Halaber, iragarri du zainketa aringarriak jasotzen ari diren senideak zaintzeko baimena ere izango dela. Diazen hitzetan, produktibitateari dagokionez, Espainiako Estatuko arazoetako bat da jendeak lan egin behar duela nahiz eta egoera lanerako desegokia izan. "Ama lurperatzen duelako edo semea zaindu behar duelako lanera ez doanaren kasua ezin da absentismotzat jo", azpimarratu du.

Gehiago kargatu