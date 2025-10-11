Un camión incendiado en un túnel mantiene cortada la AP-8 en Astigarraga, sentido Irun

Un camión incendiado en el túnel de Aginaztegi mantiene cortada a las 12:15 del mediodía la AP-8 en Astigarraga (Gipuzkoa), sentido Irun. La avería se ha producido a las 11:18 horas cuando por causas por el momento desconocidas un camión que circulaba en ese punto ha comenzado a quemarse. El conductor ha podido escapar y ha resultado ileso, han confirmado desde el Departamento de Seguridad.



Por el momento, en la zona están trabajando efectivos de la Ertzaintza, Bidegi y bomberos, que continúan en las labores de extinción del fuego.



El suceso ha obligado a cortar los accesos a la AP-8, sentido Irun, y también ha provocado cortes puntuales en sentido Bilbao, aunque ya se ha restablecido la normalidad en esa dirección del tránsito.