Kamioi batek su hartu du AP-8ko tunel batean, eta autobidea itxita dago Astigarragan, Irungo noranzkoan

Bilborako noranzkoan ere eten dute zirkulazioa, baina dagoeneko bere onera itzuli da.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kamioi batek su hartu du Aginaztegiko tunelean, AP-8 autobidean, eta errepidea itxita dago, 12:15ean, Astigarragan (Gipuzkoa), Irungo noranzkoan. Ezbeharra 11:18an izan da. Oraindik argitzeke dauden arrazoiak medio, puntu horretan zihoan kamioi batek su hartu du. Gidariak ihes egin ahal izan du eta onik atera da, Segurtasun Sailak baieztatu duenez.

Ertzaintza, Bidegi eta suhiltzaileak sua itzaltzeko lanean ari dira oraindik.
   
Gertakariaren ondorioz, AP-8ko sarbideak itxi egin behar izan dituzte, Irungo noranzkoan, eta Bilborako noranzkoan ere zenbait etenaldi egin behar izan dituzte, baina zirkulazioa norabide horretan normaltasunera itzuli da.

Trafiko istripuen biktimak Trafikoa Trafiko Istripuak Astigarraga A8 Autobidea Gipuzkoa Suteak Gizartea

Efectos que las lluvias torrenciales han provocado en Los Alcázares, a 11 de octubre de 2025, en Los Alcázares, Murcia (España). Los Alcázares ha sufrido graves inundaciones a causa de intensas lluvias provocadas por la DANA 'Alice'. En apenas doce horas se han acumulado más de 150 litros por metro cuadrado, colapsando canales y ramblas como la de La Maraña y desbordando el canal del Postrasvase. Edu Botella / Europa Press 11 OCTUBRE 2025;INUNDACIONES 11/10/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

'Alice' depresio isolatuak alerta egoeran jarri du penintsulako Mediterraneoko kostaldea

Alice goi-geruzetako depresio isolatuak euri-jasak eta uholdeak utzi ditu Mediterraneoko kostaldeko herri askotan, bereziki Valentziako Erkidegoan, Murtzian eta Balearretan. Valentziako Erkidegoa izan da kaltetuenetako bat, Gandiako (Valentzia) hainbat tokitan metro koadroko 110 litro baino gehiago pilatu baitituzte lau orduan. Estatuko Meteorologia Agentziak (Aemet) alerta aktibatu du, eta prezipitazioak astelehenera arte izango direla iragarri du.

Araba Euskaraz 2026 Amurrio aurkezpena
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

2026ko Araba euskaraz jaia Amurrion egingo da, ekainaren 14an

Amurrioko Aresketa ikastola laguntzeko egingo da datorren urteko Araba Euskaraz jaia, "Taupadak berpiztu!" lelopean. Logotipoa, berriz, bihotz baten erdira doan txinparta da. Azken lau urteetan Arabako zortzi ikastolek elkarlanean antolatu dute Araba Euskaraz jaia Gasteizko Olarizu parkean. 2026ko edizioari begira, bi berritasun nagusi daude: batetik, Amurrion ospatuko da, ez Olarizun; bestetik, jaiaren antolakuntzaren pisurik handiena Aresketa ikastolak hartuko du bere gain, nahiz eta Arabako gainerako zazpi ikastolek ere lagundu. 

