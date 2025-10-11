Kamioi batek su hartu du AP-8ko tunel batean, eta autobidea itxita dago Astigarragan, Irungo noranzkoan
Bilborako noranzkoan ere eten dute zirkulazioa, baina dagoeneko bere onera itzuli da.
Kamioi batek su hartu du Aginaztegiko tunelean, AP-8 autobidean, eta errepidea itxita dago, 12:15ean, Astigarragan (Gipuzkoa), Irungo noranzkoan. Ezbeharra 11:18an izan da. Oraindik argitzeke dauden arrazoiak medio, puntu horretan zihoan kamioi batek su hartu du. Gidariak ihes egin ahal izan du eta onik atera da, Segurtasun Sailak baieztatu duenez.
Ertzaintza, Bidegi eta suhiltzaileak sua itzaltzeko lanean ari dira oraindik.
Gertakariaren ondorioz, AP-8ko sarbideak itxi egin behar izan dituzte, Irungo noranzkoan, eta Bilborako noranzkoan ere zenbait etenaldi egin behar izan dituzte, baina zirkulazioa norabide horretan normaltasunera itzuli da.
