Osakidetza convocará en 2026 una nueva OPE de plazas de difícil cobertura
Osakidetza convocará en 2026 su segunda Oferta Pública de Empleo (OPE) de difícil cobertura con el fin de estabilizar los equipos sanitarios en las zonas y especialidades con mayor necesidad, fortaleciendo la atención pública en todo el territorio.
Esta nueva convocatoria será fruto de un proceso de escucha con las sociedades científicas de médicos de familia y pediatras, y se enmarca en la estrategia de modernización y eficiencia del empleo público en el sistema vasco de salud, según ha informado el Servicio Vasco de Salud en un comunicado.
La directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha explicado, en una comparecencia ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, que esta OPE supone "un paso más en el compromiso de Osakidetza con la calidad del empleo y la sostenibilidad del sistema sanitario público".
Bilbao ha subrayado que el Servicio Vasco de Salud "avanza con paso firme, afrontando cada reto con profesionalidad y mejorando cada día sus procesos de gestión".
Sistema de gestión y contratación
En su comparecencia, se ha referido a la gestión de las listas de contratación en Osakidetza. Bilbao ha explicado que en los últimos años, Osakidetza ha gestionado "numerosas" OPE (2016-2017, 2018-2019, 2020-2021-2022 de estabilización y ordinaria, además de la OPE de difícil cobertura 2025), con miles de solicitudes. En estos procesos --ha añadido-- se han producido avances en "la digitalización y la eficiencia de los procesos".
Además, en 2024, se implantó el nuevo Sistema de Gestión Integral de la Contratación, basado en la plataforma SAP, que permite una gestión unificada, digitalizada y transparente de todo el personal temporal. Según Bilbao, se han tramitado más de 118 000 contratos en un año, con solo un 0,69 % de incidencias, todas ellas "ya solventadas". De esa forma, ha afirmado que estos datos "nos sitúan ante un sistema robusto, fiable y en mejora continua".
Estabilidad y fidelización del talento
La nueva OPE de difícil cobertura 2026 forma parte de un conjunto de medidas recogidas en el 'Pacto Vasco de Salud', dentro de la línea estratégica de política de personas. Según ha explicado Lore BIlbao, "uno de nuestros objetivos es diseñar un sistema de selección y provisión que estabilice la plantilla y fidelice el talento, priorizando a los y las profesionales formados en nuestro sistema con contratos estratégicos estables".
Además, ha explicado que se continuará impulsando la transformación digital en la gestión de los recursos humanos, mediante herramientas integradas, tanto web como móviles, y el uso de sistemas de Inteligencia Artificial para optimizar los procesos y reducir la burocracia.
Bilbao ha recordado que Osakidetza emplea a más de 45 000 personas y gestiona unas 120 000 contrataciones anuales. Todo este proceso -ha indicado- se realiza mediante acuerdos con los sindicatos, con quienes Osakidetza comparte "la vocación común de ofrecer a la ciudadanía una sanidad pública de excelencia".
La nueva OPE de difícil cobertura 2026 será, según ha manifestado, "una oportunidad para seguir construyendo un sistema sanitario vasco más humano, innovador y eficaz, preparado para responder a las demandas del presente y del futuro".
