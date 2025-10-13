LAN-ESKAINTZA PUBLIKOA OSAKIDETZAN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osakidetzak betetzeko zailak diren plazen lan-eskaintza publikoa deituko du 2026an

Betetzen zailak diren Osakidetzako plazen eskaintza egitea Osasunaren Euskal Itunean jasotako neurrien multzo baten parte da. Ildo horrek atxikipena, fidelizazioa eta lidergo profesionala sustatzen ditu, plantillak egonkortzeko eta zerbitzu publikoen jarraipena bermatzeko helburuarekin.

Eusko Jaurlaritzako Osasun Batzordea. Argazkia: Irekia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak betetzen zailak diren postuak eskuratzeko bigarren Lan Eskaintza Publikoa (LEP) deituko du 2026an, premia handiena duten eremu eta espezialitateetan osasun taldeak egonkortzeko, eta lurralde osoan arreta publikoa indartzeko.

Deialdia familia medikuen eta pediatren elkarte zientifikoekin egindako entzute prozesuaren emaitza da, eta euskal osasun sistemako enplegu publikoaren modernizazio eta eraginkortasun estrategiaren barruan kokatzen da, Euskal Osasun Zerbitzuak ohar bidez jakinarazi duenez.

Lore Bilbao Osakidetzaren zuzendari nagusiak Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordean egindako agerraldian azaldu duenez, lan-eskaintza publiko hori "beste urrats bat da Osakidetzak enpleguaren kalitatearekin eta osasun-sistema publikoaren iraunkortasunarekin duen konpromisoan".

Bilbaok azpimarratu duenez, Euskal Osasun Zerbitzuak "urrats sendoz egiten du aurrera, erronkei profesionaltasunez heldu eta kudeaketa prozesuak egunero hobetzen ditu eta".

Kudeaketa- eta kontratazio-sistema

Agerraldian, Osakidetzako kontratazio-zerrenden kudeaketa izan du hizpide. Bilbaok azaldu duenez, azken urteetan, Osakidetzak LEP "ugari" kudeatu ditu (2016-2017, 2018-2019, 2020-2021-2022 egonkortze eta ohiko LEPak, 2025ean egindako betetzen zailak diren plazen LEPaz gain). Prozesu horietan aurrerapausoak eman dira "prozesuen digitalizazioan eta eraginkortasunean", gaineratu du.

Gainera, 2024an, Kontratazioa Kudeatzeko Sistema Integral berria ezarri zen, SAP plataforman oinarrituta, aldi baterako langile guztiak modu bateratu, digitalizatu eta gardenean kudeatzea ahalbidetzen duena. Bilbaoren arabera, 118.000 kontratu baino gehiago izapidetu dira urtebetean, horien % 0,69an baino ez dira izan gorabeherak, eta guztiak "konponduta" daude jada. 

Talentua egonkortzea eta fidelizatzea

Aipatutako lan-eskaintza publikoa Euskal Osasun Itunean jasotako neurri multzo baten parte da, langileen politikaren ildo estrategikoaren barruan. Lore BIlbaok azaldu duenez, "gure helburuetako bat da hautaketa eta hornidura sistema bat diseinatzea, plantilla egonkortzeko eta talentua fidelizatzeko, kontratu estrategiko egonkorrekin gure sisteman prestatutako profesionalak lehenetsiz".

Gainera, azaldu duenez, giza baliabideen kudeaketan eraldaketa digitala bultzatzen jarraituko da, tresna integratuen bidez, bai webgunearen bidez, bai mugikorren bidez, eta Adimen Artifizialeko sistemak erabiltzen jarraituko da prozesuak optimizatzeko eta burokrazia murrizteko.

Bilbaok gogorarazi duenez, 45.000 pertsonak baino gehiagok lan egiten du Osakidetzan, eta urtean 120.000 kontratazio inguru kudeatzen ditu. Adierazi du prozesu hori guztia sindikatuekin egindako akordioen bidez gauzatzen dela, eta, aitortu duenez, Osakidetzak bat egiten du "herritarrei osasun publiko bikaina eskaintzeko bokazioarekin".

Zehaztu duenez, 2026ko lan-eskaintza publikoa "euskal osasun sistema gizatiarragoa, berritzaileagoa eta eraginkorragoa eraikitzen jarraitzeko aukera bat izango da, egungo eta etorkizuneko eskaerei erantzuteko prestatua".

Osakidetza Lana Eusko Jaurlaritza Medikuak Gizartea Ekonomia

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Efectos que las lluvias torrenciales han provocado en Los Alcázares, a 11 de octubre de 2025, en Los Alcázares, Murcia (España). Los Alcázares ha sufrido graves inundaciones a causa de intensas lluvias provocadas por la DANA 'Alice'. En apenas doce horas se han acumulado más de 150 litros por metro cuadrado, colapsando canales y ramblas como la de La Maraña y desbordando el canal del Postrasvase. Edu Botella / Europa Press 11 OCTUBRE 2025;INUNDACIONES 11/10/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

'Alice' depresio isolatuak alerta egoeran jarri du penintsulako Mediterraneoko kostaldea

Alice goi-geruzetako depresio isolatuak euri-jasak eta uholdeak utzi ditu Mediterraneoko kostaldeko herri askotan, bereziki Valentziako Erkidegoan, Murtzian eta Balearretan. Valentziako Erkidegoa izan da kaltetuenetako bat, Gandiako (Valentzia) hainbat tokitan metro koadroko 110 litro baino gehiago pilatu baitituzte lau orduan. Estatuko Meteorologia Agentziak (Aemet) alerta aktibatu du, eta prezipitazioak astelehenera arte izango direla iragarri du.

Gehiago kargatu