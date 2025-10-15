Investigación policial en Bilbao
Aburto: "Según testigos presenciales, hubo un tiroteo en Otxarkoaga, pero de momento no hemos encontrado pruebas ni casquillos de bala"

Juan Mari Aburto Bilboko alkatea, Egunon Euskadin, Otxarkoagako tiroketari buruz hitz egiten
EITB

En una entrevista concedida al programa "Egunon Euskadi" de ETB1, el alcalde de Bilbao ha explicado que la Ertzaintza ha abierto una investigación por un presunto tiroteo ocurrido anoche en el barrio de Otxarkoaga. Ha indicado que una persona ha sido identificada, pero por el momento no se han producido detenciones. 

