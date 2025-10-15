Bizkaia
Fallece el conductor de un camión tras salirse de la vía en la BI-635 y caer a las vías del tren

La carretera permanece cortada en sentido Muxika debido al siniestro. El tráfico ferroviario también está cortado entre las estaciones de Zugastieta y Amorebieta. 

Imagen del camión tendido sobre las vías del tren.
Euskaraz irakurri: BI-635 errepidea itxi dute, Muxikarako noranzkoan, kamioi bat bidetik atera eta trenbidera erori ostean
author image

EITB

Última actualización

Un hombre ha fallecido en un accidente de tráfico registrado esta tarde en la BI-635, a la altura de Muxika, al salirse de la vía el camión que conducía y precipitarse a las vías del tren.

El siniestro ha tenido lugar alrededor de las 15:15 de esta tarde en la BI-635 a su paso por Muxika. El conductor del vehículo ha resultado herido de extrema gravedad, y el equipo sanitario allí desplazado no ha logrado salvar su vida.

Tanto el tráfico ferroviario como la circulación han quedado interrumpidos registrándose retenciones en la zona.

La vía en sentido Gernika, que también se había cortado por el accidente, ya está abierta.

