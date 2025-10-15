Bizkaia
BI-635 errepidetik atera eta trenbidera erori den kamoiaren gidaria hil egin da

Errepidea itxita dago Muxikarako noranzkoan, istripua dela eta. Trenen zirkulazioa ere etenda dago Zugastieta eta Zornotzako geltokien artean.

Kamioia, trenbidaren gainean.

EITB

Azken eguneratzea

Gizonezko bat hil da gaur arratsaldean BI-635 errepidean, Muxika parean, gidatzen ari zen kamioia bidetik atera eta trenbidera erori da eta.

Ezbeharra arratsaldeko 15:15ak aldera gertatu da BI-635 errepidean, Muxika parean. Ibilgailuaren gidaria oso larri zauritu da, eta bertaratutako osasun-taldeak ezin izan du susperrarazi eta bertan hil egin da.

Trenbideko eta ibilgailuen zirkulazioa eten egin dira, eta auto-ilarak izan dira inguruan.

Gernikarako bidea istripuaren ondorioz moztuta zegoen, eta ireki dute jada.

Trafiko Istripuak Bizkaia Zornotza Gizartea

