BI-635 errepidetik atera eta trenbidera erori den kamoiaren gidaria hil egin da
Errepidea itxita dago Muxikarako noranzkoan, istripua dela eta. Trenen zirkulazioa ere etenda dago Zugastieta eta Zornotzako geltokien artean.
Gizonezko bat hil da gaur arratsaldean BI-635 errepidean, Muxika parean, gidatzen ari zen kamioia bidetik atera eta trenbidera erori da eta.
Ezbeharra arratsaldeko 15:15ak aldera gertatu da BI-635 errepidean, Muxika parean. Ibilgailuaren gidaria oso larri zauritu da, eta bertaratutako osasun-taldeak ezin izan du susperrarazi eta bertan hil egin da.
Trenbideko eta ibilgailuen zirkulazioa eten egin dira, eta auto-ilarak izan dira inguruan.
Gernikarako bidea istripuaren ondorioz moztuta zegoen, eta ireki dute jada.
Aburto: "Lekukoen arabera, tiroketa bat izan da Otxarkoagan, baina oraingoz ez dugu frogarik ezta bala-zorrorik aurkitu"
ETB1eko Egun On, Euskadi saioan izan da Bilboko alkatea, eta egin dioten elkarrizketan azaldu duenez, Ertzaintzak ikerketa abiatu du bart Otxarkoaga auzoan izan omen den tiroketa dela eta. Adierazi du pertsona bat identifikatu dutela, baina oraingoz ez dute inor atxilotu.
Campusetako istiluek "bigarren mailan uzten dute Gazako bakea", EHUko errektoretzaren iritzian
Identifikatu ez duten talde batek edukiontzi bat erre dute eta beste batzuk gurutzatu ditu EHUko campusean, Leioan. Errektoretza taldeak iragarri du "lehenbailehen" jarriko direla harremanetan "unibertsitateko oinarri etikoak urratu dituztenekin".
Lau zauritu, horietako bi larri, Sunbillan izandako trafiko-istripu baten ondorioz
Istripua N-121-A errepideko 54. kilometroan gertatu da, Larrakaitzeko tunelean. Bi autok eta bi kamioik talka egin dute.
Bizkaiak emakume baserritarrak omendu ditu Landa-eremuko Emakumeen Munduko Egunean
Hizkuntza gutxituak biziberritzeko arnasguneek duten garrantzia aztertuko dute Azpeitian
Nazioarteko konferentzia egingo dute urriaren 16 eta 17an, Soreasu antzokian, eta horretan izena emateko epea bihar, asteazkenean, amaituko da.
Osasun egoera larrian dauden Gazako bost adin txikiko EAEko ospitaleetan artatuko dituzte hil honen amaieran
Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak iragarri duenez, hilabete honetan bertan osasun- egoera larrian dauden bost adin txikiko gazatar artatuko dituzte EAEko erietxeetan.
Seme-alaben zaintzarako lanaldi-murrizketen edo eszedentzien dirulaguntzak % 10 igoko dira
Halaber, 4 eta 7 urte bitarteko seme-alabak dituzten guraso bakarreko familiek 100 euroko laguntza jasoko dute, familia ugariek dagoeneko jasotzen duten dirulaguntza bera. 2026ko urtarril edo otsailerako dekretu berria onartzea aurreikusi du Eusko Jaurlaritzak.
Maskota izateagatik tasa bat ordaintzea? Eibarren aukera hori aztertzen ari dira
Maskotak erroldatzeagatik tasa sinbolikoa ezartzea aztertzen ari da PSE-EEk eta EAJk osatutako Eibarko Udala. Espainiako Estatuko zenbait udalerritan 10 eta 50 euro artean kobratzen dute dagoeneko.
AP-15 autobidea itxi dute Izurdiagan, istripu larri baten ondorioz
Ezbeharra 110. kilometroan gertatu da, iparralderako noranzkoan. Bi pertsona zauritu dira, horietako bat larri.