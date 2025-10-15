Bizkaia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fallece un niño de cinco años al precipitarse desde una vivienda en Bermeo

El siniestro ha ocurrido a las 15:30, y al lugar se han desplazado efectivos sanitarios que han estado intentando reanimar al niño, sin éxito, por lo que un facultativo ha certificado su defunción.
Euskaraz irakurri: Bost urteko haur bat hil da Bermeon, etxebizitza batetik erorita
author image

EITB

Última actualización

Un niño de cinco años ha fallecido esta tarde tras precipitarse, al parecer de manera accidental, desde una vivienda de un bloque de varias alturas ubicado en la calle Iparraguirre de Bermeo (Bizkaia), según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.

El siniestro ha ocurrido a las 15:30 horas, y al lugar se han desplazado efectivos sanitarios que han estado intentando reanimar al niño, sin éxito, por lo que un facultativo ha certificado su defunción.

Bermeo Bizkaia Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más