Bizkaia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bost urteko haur bat hil da Bermeon, etxebizitza batetik erorita

Ezbeharra 15:30ean gertatu da, eta osasun-langileak bertaratu dira, haurra suspertzeko ahaleginetan, baina ez dute lortu.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bost urteko haur bat hil da gaur arratsaldean, Bermeon (Bizkaia), Iparragirre kaleko etxebizitza batetik erorita. Antza, istripua izan da, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Ezbeharra 15:30ean gertatu da, eta osasun-langileak bertaratu dira, haurra suspertzeko ahaleginetan, baina ez dute lortu.

Bermeo Bizkaia Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu