Bost urteko haur bat hil da Bermeon, etxebizitza batetik erorita
Ezbeharra 15:30ean gertatu da, eta osasun-langileak bertaratu dira, haurra suspertzeko ahaleginetan, baina ez dute lortu.
Bost urteko haur bat hil da gaur arratsaldean, Bermeon (Bizkaia), Iparragirre kaleko etxebizitza batetik erorita. Antza, istripua izan da, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
