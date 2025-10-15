Aniversario
Las Juntas Generales de Gipuzkoa celebran en Altzo los mil años de "Ipuscua"

Pleno extraordinario de las Juntas Generales (JJGG) de Gipuzkoa para conmemorar la efeméride 'Ipuscua. Izanetik izena 1025-2025'
18:00 - 20:00
Altzo, esta mañana. Foto: EFE.
Las Juntas Generales de Gipuzkoa han conmemorado los mil años de la primera referencia escrita del territorio con un pleno en Altzo presidido por el lehendakari, Imanol Pradales, quien ha destacado el legado recibido por Euskadi de sus antepasados: "protegieron sus leyes ante reyes y monarcas".

