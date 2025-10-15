Urteurrena
Gipuzkoako Batzar Nagusiek "Ipuscua"ren mila urteak oroitu dituzte Altzon

Pleno extraordinario de las Juntas Generales (JJGG) de Gipuzkoa para conmemorar la efeméride 'Ipuscua. Izanetik izena 1025-2025'
18:00 - 20:00
Altzo, gaur goizean. Argazkia: EFE.

Gipuzkoako Batzar Nagusiek lurraldearen lehen aipamen idatziaren mila urteak oroitu dituzte Altzon egindako osoko bilkura batean, Imanol Pradales lehendakaria buru zela. Lehendakariak gure arbasoek utzi diguten ondarea nabarmendu du bere hitzaldian.

