El Ayuntamiento de Bilbao implantará la OTA en Zorrozaurre 

La implantación del sistema responde a una demanda vecinal, debido al aumento de vehículos estacionados tras la apertura del puente que conecta la isla con San Ignacio.
El Ayuntamiento de Bilbao implantará la OTA en Zorrozaurre en el primer trimestre de 2026, según ha informado el área de Movilidad y Sostenibilidad.

Muchos conductores procedentes de Deusto, San Ignacio y Sarriko optan por aparcar en Zorrozaurre para evitar pagar la OTA que se aplica en estos barrios, dificultando el aparcamiento de residentes y de quienes acuden a trabajar o estudiar a la isla.

Con la inclusión de Zorrozaurre en el primer trimestre de 2026 en el mapa de la OTA de Bilbao, esta zona se unirá a otros barrios de la villa que recientemente se han adherido al sistema de estacionamiento regulado, como la zona alta de Rekalde y Olabeaga.

