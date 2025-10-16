El Ayuntamiento de Bilbao implantará la OTA en Zorrozaurre
El Ayuntamiento de Bilbao implantará la OTA en Zorrozaurre en el primer trimestre de 2026, según ha informado el área de Movilidad y Sostenibilidad.
Muchos conductores procedentes de Deusto, San Ignacio y Sarriko optan por aparcar en Zorrozaurre para evitar pagar la OTA que se aplica en estos barrios, dificultando el aparcamiento de residentes y de quienes acuden a trabajar o estudiar a la isla.
Con la inclusión de Zorrozaurre en el primer trimestre de 2026 en el mapa de la OTA de Bilbao, esta zona se unirá a otros barrios de la villa que recientemente se han adherido al sistema de estacionamiento regulado, como la zona alta de Rekalde y Olabeaga.
