Bilboko Udalak TAO ezarriko du Zorrotzaurren
Uhartea San Inaziorekin lotzen duen zubia ireki ondoren, aparkatutako ibilgailu kopurua handitu da. Auzotarren kexari erantzuna emateko hartu da erabakia.
Mugikortasun eta Jasangarritasun arloak jakinarazi duenez, Bilboko Udalak TAO ezarriko du Zorrotzaurren 2026ko lehen hiruhilekoan.
Deustutik, San Inaziotik eta Sarrikotik etorritako gidari askok Zorrotzaurren aparkatzea aukeratzen dute auzo horietan aplikatzen den TAOa ez ordaintzeko, bizilagunen eta uhartera lanera edo ikastera joaten direnen aparkalekua zailduz.
Errekaldeko eta Olabeagako auzoak aparkatze-sisteman atxiki berri ondoren dator Bilboko Udalak gauzatutako erabakia; 2026ko lehen hiruhilekoan Zorrotzaurre Bilboko TAOren mapan sartzea.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
47 urteko gizon bat atxilotu dute emakume bat hil egin omen duelako, Zarautzen
Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du, gertatutakoa argitu ahal izateko.
Autobus batek eta bi autok aurrez aurre jo dute Gasteizen, eta hainbat lagun zauritu dira; horietako bat larri dago
Istripua izan duen autoetako bat Udaltzaingoarena da. Ezbeharra 13:45 aldera gertatu da, Araba kalean, EHUko unibertsitate-campusetik hurbil. Zirkulazioa etenda dago une honetan.
"Zer gertatu zen ikertzea eta egia ezagutzera ematea nahi dugu, dolua behingoz hasteko"
Aulestin, duela 5 urte, konfinamendu betean auto batek 11 urteko mutiko bat harrapatu eta hil egin zuen. Ordutik, gurasoak justizia bila aritu dira, baina istripu hutsa izan zela argudiatuz, ez da gidariaren aurkako epaiketarik egin. Ostiral honetan, bide zibiletik, epaileak estreinakoz izango du gertatutakoaren berri, umearen gurasoek eta gidariak esana.
Hizkuntza gutxituak biziberritzeko arnasguneek duten garrantzia aztertuko dute egunotan Azpeitian
Nazioarteko konferentzia gaur eta bihar egingo da Gipuzkoako udalerriko Soreasu antzokian.
Meñika: "Nazioarteko presioa beharrezkoa da, Israelen estrategia genozida amaitzeko"
Gernika-Palestina plataformak deituta, milaka herritarrek hartu dute parte, gaur arratsaldean, 150 udalerritan baino gehiagotan egin diren mobilizazioetan. Protesta zaratsuen bidez, Israel Palestinan egiten ari den genozidioa salatu dute. Igor Meñika Gernika-Palestina taldeko eledunaren arabera, su-etena indarrean egonda ere, Israelen estrategia genozida ez da amaitu.
Palestinaren aldeko burrunba ozen entzun da Euskal Herrian
Hiriburuetako manifestazio jendetsuen ostean, milaka herritar atera dira arratsaldean kalera, Gazarentzat justizia eskatzeko eta Israelen okupazioa salatzeko.
Sunbillako auto-istripuan larri zauritutako 82 urteko gizonezkoa hil egin da
Nafarroako Unibertsitate Ospitalean zendu da, gaur, gizonezkoa. Istripua N-121-A errepidean gertatu zen, Larrakaitzeko tunelean. Bi autok eta bi kamioik talka egin zuten.
Gato Basque pintxoa izan da Euskal Herriko Pintxo Txapelketaren irabazlea
Gipuzkoako Batzar Nagusiek "Ipuscua"ren mila urteak oroitu dituzte Altzon
Gipuzkoako Batzar Nagusiek lurraldearen lehen aipamen idatziaren mila urteak oroitu dituzte Altzon egindako osoko bilkura batean, Imanol Pradales lehendakaria buru zela. Lehendakariak gure arbasoek utzi diguten ondarea nabarmendu du bere hitzaldian.