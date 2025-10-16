ZORROZAURRE UHARTEA
Bilboko Udalak TAO ezarriko du Zorrotzaurren

Uhartea San Inaziorekin lotzen duen zubia ireki ondoren, aparkatutako ibilgailu kopurua handitu da. Auzotarren kexari erantzuna emateko hartu da erabakia.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Mugikortasun eta Jasangarritasun arloak jakinarazi duenez, Bilboko Udalak TAO ezarriko du Zorrotzaurren 2026ko lehen hiruhilekoan.

Deustutik, San Inaziotik eta Sarrikotik etorritako gidari askok Zorrotzaurren aparkatzea aukeratzen dute auzo horietan aplikatzen den TAOa ez ordaintzeko, bizilagunen eta uhartera lanera edo ikastera joaten direnen aparkalekua zailduz.

Errekaldeko eta Olabeagako auzoak aparkatze-sisteman atxiki berri ondoren dator Bilboko Udalak gauzatutako erabakia; 2026ko lehen hiruhilekoan Zorrotzaurre Bilboko TAOren mapan sartzea. 

