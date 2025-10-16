Bilbao
El consulado de Venezuela permanece cerrado "por causa mayor"

Venezuelako kontsulatua, Bilbon
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bideoa: Venezuelako kontsulatua itxita dago "arrazoi larriagatik"

Última actualización

Las oficinas están llenas de cajas y, al parecer, se debe a una fuga. Venezolanos Bilbao Bizkaia denuncia desinformación y abandono, dado que gran parte de su documentación se encuentra en esta oficina.

Venezuela Bilbao Sociedad

Iurgi Berazaren gurasoak
"Queremos que se sepa la verdad para poder hacer el duelo por Iurgi"

Iurgi murió atropellado en Aulesti cuando tenía 11 años. Había salido a andar en bici después de meses de confinamiento. Desde entonces sus padres han estado buscando justicia, pero alegando que fue un mero accidente no se ha celebrado ningún juicio contra el conductor. Este viernes, por vía civil, arranca el juicio un juez oirá por primera vez lo sucedido en boca de los padres del niño y del conductor.
igor meñika gernika palestina
Meñika: "La presión internacional es necesaria para poner fin a la estrategia genocida israelí"

Miles de personas, convocadas por la plataforma Gernika-Palestina, han participado esta tarde en las movilizaciones que se han llevado a cabo en más de 150 municipios para denunciar el genocidio que Israel está cometiendo en Palestina. Según el portavoz de Gernika-Palestina, Igor Meñika, pese al alto el fuego, la estrategia genocida israelí no ha terminado.

