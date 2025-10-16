El consulado de Venezuela permanece cerrado "por causa mayor"
Las oficinas están llenas de cajas y, al parecer, se debe a una fuga. Venezolanos Bilbao Bizkaia denuncia desinformación y abandono, dado que gran parte de su documentación se encuentra en esta oficina.
Más noticias sobre sociedad
Hondarribia acoge la grabación del videoclip de EITB Maratoia, con participación de miembros de Nagusilan
La campaña del maratón de este año quiere poner el foco en un envejecimiento saludable y hemos visto a los voluntarios de Nagusilan bailar al son de la canción "Euskal rock 'n roll" de Niko Etxart.
La exposición World Press Photo, en Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz acoge la exposición de las mejores imágenes del fotoperiodismo del último año. Hay imágenes de medio mundo, y muchas reflejan la situación de Palestina.
El Ayuntamiento de Bilbao implantará la OTA en Zorrozaurre
La implantación del sistema responde a una demanda vecinal, debido al aumento de vehículos estacionados tras la apertura del puente que conecta la isla con San Ignacio.
Detienen a un hombre de 47 años por el presunto homicidio de una mujer en Zarautz
El Ayuntamiento de la localidad gipuzkoana ha convocado una concentración de protesta para el viernes en Lege Zaharren Plaza.
Varias personas heridas, una de gravedad, tras colisionar un autobús y dos turismos en Vitoria-Gasteiz
El accidente ha tenido lugar sobre las 13.45 horas a la altura del número 33 de la calle Álava, junto al campus universitario de la EHU. La circulación está cortada, lo que afecta también a la línea 8 de los autobuses urbanos de Tuvisa y del BEI, que están siendo desviados.
"Queremos que se sepa la verdad para poder hacer el duelo por Iurgi"
Iurgi murió atropellado en Aulesti cuando tenía 11 años. Había salido a andar en bici después de meses de confinamiento. Desde entonces sus padres han estado buscando justicia, pero alegando que fue un mero accidente no se ha celebrado ningún juicio contra el conductor. Este viernes, por vía civil, arranca el juicio un juez oirá por primera vez lo sucedido en boca de los padres del niño y del conductor.
Azpeitia acoge estos días una conferencia internacional para analizar el papel de los “arnasguneak” en la revitalización de las lenguas minorizadas
La conferencia internacional se celebra hoy y mañana en el teatro Soreasu de la localidad guipuzcoana.
Meñika: "La presión internacional es necesaria para poner fin a la estrategia genocida israelí"
Miles de personas, convocadas por la plataforma Gernika-Palestina, han participado esta tarde en las movilizaciones que se han llevado a cabo en más de 150 municipios para denunciar el genocidio que Israel está cometiendo en Palestina. Según el portavoz de Gernika-Palestina, Igor Meñika, pese al alto el fuego, la estrategia genocida israelí no ha terminado.
El clamor por Palestina suena alto y claro en Euskal Herria
Tras las multitudinarias manifestaciones en las capitales, miles de ciudadanos y ciudadanas han salido a la calle esta tarde para reclamar justicia para Gaza y denunciar la ocupación israelí.