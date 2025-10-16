Venezuelako kontsulatua itxita dago "aurreikusi gabeko arrazo batengatik"
Bulegoak kutxaz beteta daude eta, dirudienez, ihes baten ondorioz itxi behar izan dute. Venezolanos Bilbao Bizkaiak desinformazioa eta abandonua salatu ditu, bere dokumentazioaren zati handi bat Bilboko bulegoan baitago.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
EITB Maratoiaren bideoklipa grabatu dute Hondarribian Nagusilan elkarteko kideekin
Maratoiaren aurtengo kanpainak zaharatzaro osasuntsuan jarri nahi du fokoa. Hala, Niko Etxarten “Euskal rock´n roll” kantuaren doinura, dantzan ikusi ditugu Nagusilan elkarteko boluntarioak.
World Press Photo erakusketa, ikusgai Gasteizen
Urteko kazetaritza argazki onenak biltzen dituen World Press Photo erakusketa ikusgai dago Gasteizen. Mundu zabaleko irudiak daude, eta horietako askok Palestinako egoera islatzen dute.
Bilboko Udalak TAO ezarriko du Zorrotzaurren
Uhartea San Inaziorekin lotzen duen zubia ireki ondoren, aparkatutako ibilgailu kopurua handitu da. Auzotarren kexari erantzuna emateko hartu da erabakia.
47 urteko gizon bat atxilotu dute emakume bat hil egin omen duelako, Zarautzen
Gipuzkoako udalerriko Udalak hilketa gaitzesteko elkarretaratzea deitu du ostiralerako Lege Zaharren Plazan.
Autobus batek eta bi autok aurrez aurre jo dute Gasteizen, eta hainbat lagun zauritu dira; horietako bat larri dago
Istripua izan duen autoetako bat Udaltzaingoarena da. Ezbeharra 13:45 aldera gertatu da, Araba kalean, EHUko unibertsitate-campusetik hurbil. Zirkulazioa etenda dago une honetan.
"Zer gertatu zen ikertzea eta egia ezagutzera ematea nahi dugu, dolua behingoz hasteko"
Aulestin, duela 5 urte, konfinamendu betean auto batek 11 urteko mutiko bat harrapatu eta hil egin zuen. Ordutik, gurasoak justizia bila aritu dira, baina istripu hutsa izan zela argudiatuz, ez da gidariaren aurkako epaiketarik egin. Ostiral honetan, bide zibiletik, epaileak estreinakoz izango du gertatutakoaren berri, umearen gurasoek eta gidariak esana.
Hizkuntza gutxituak biziberritzeko arnasguneek duten garrantzia aztertuko dute egunotan Azpeitian
Nazioarteko konferentzia gaur eta bihar egingo da Gipuzkoako udalerriko Soreasu antzokian.
Meñika: "Nazioarteko presioa beharrezkoa da, Israelen estrategia genozida amaitzeko"
Gernika-Palestina plataformak deituta, milaka herritarrek hartu dute parte, gaur arratsaldean, 150 udalerritan baino gehiagotan egin diren mobilizazioetan. Protesta zaratsuen bidez, Israel Palestinan egiten ari den genozidioa salatu dute. Igor Meñika Gernika-Palestina taldeko eledunaren arabera, su-etena indarrean egonda ere, Israelen estrategia genozida ez da amaitu.
Palestinaren aldeko burrunba ozen entzun da Euskal Herrian
Hiriburuetako manifestazio jendetsuen ostean, milaka herritar atera dira arratsaldean kalera, Gazarentzat justizia eskatzeko eta Israelen okupazioa salatzeko.