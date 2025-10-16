Bilbo
Venezuelako kontsulatua itxita dago "aurreikusi gabeko arrazo batengatik"

Venezuelako kontsulatua, Bilbon
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Bulegoak kutxaz beteta daude eta, dirudienez, ihes baten ondorioz itxi behar izan dute. Venezolanos Bilbao Bizkaiak desinformazioa eta abandonua salatu ditu, bere dokumentazioaren zati handi bat Bilboko bulegoan baitago.

Venezuela Bilbo Gizartea

