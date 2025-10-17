Bilbao
Cierra el kiosko del parque Doña Casilda tras detectarse daños por un árbol cercano

La clausura coincide con el fin de la concesión de 20 años y precede a una nueva licitación tras las obras de mejora.
Euskaraz irakurri: Casilda Iturrizar parkeko kioskoa itxi dute, inguruko zuhaitz batek kalteak eragin dituela ikusita
author image

EITB

Última actualización

El kiosco del parque Doña Casilda cerrará el próximo domingo para someterse a una renovación integral, después de que un estudio técnico del Ayuntamiento de Bilbao detectara daños estructurales provocados por un árbol cercano.

La clausura coincide con el fin de la concesión de 20 años otorgada en 2005 al local hostelero. Una vez redactado el nuevo proyecto, que será de mayor envergadura de lo previsto, el Consistorio licitará las obras con el objetivo de compatibilizar la reapertura del establecimiento con la conservación del árbol afectado.

 

Parque Doña Casilda
Ayuntamiento de Bilbao Bilbao Sociedad

