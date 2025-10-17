El kiosco del parque Doña Casilda cerrará el próximo domingo para someterse a una renovación integral, después de que un estudio técnico del Ayuntamiento de Bilbao detectara daños estructurales provocados por un árbol cercano.

La clausura coincide con el fin de la concesión de 20 años otorgada en 2005 al local hostelero. Una vez redactado el nuevo proyecto, que será de mayor envergadura de lo previsto, el Consistorio licitará las obras con el objetivo de compatibilizar la reapertura del establecimiento con la conservación del árbol afectado.