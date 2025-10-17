Bilbo
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Casilda Iturrizar parkeko kioskoa itxiko dute, inguruko zuhaitz batek kalteak eragin dituela ikusita

Itxiera 20 urteko emakidaren amaierarekin bat dator, eta hobekuntza-lanen ondoren lizitazio berri bat egingo dute.

author image

EITB

Azken eguneratzea

 

Bilboko Udalak jakinarazi du datorren igandean, urriak 19, aldi baterako itxiko dela Casilda Iturrizar parkeko kioskoa, emakida publikoa amaitzen delako eta eraikinak berritze-lanak behar dituelako.

Txosten tekniko batek egiturazko kalteak atzeman ditu, inguruko zuhaitz batek eraginda, eta horregatik aurreikusitakoa baino esku-hartze handiagoa egingo da. Udalak proiektu teknikoa idazten dihardu eta hurrengo hilabeteetan lizitatuko ditu lanak, zuhaitzaren biziraupena eta kioskoaren berrirekiera bateragarri egiteko helburuarekin.

 

Bilboko Udala Bilbo Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

DLS Personas sin hogar
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pobreziaren erradiografia Euskadin: Gora egin du arreta-zentroetan lo egiten duten pertsonen kopuruak

Euskadiko biztanleriaren % 15 inguru pobrezia-arriskuan edo gizarte-bazterketako egoeran dago. Hala ondorioztatu du Espainiako Estatistikako Erakundearen azken inkestak. Eustatek, bere aldetik, ziurtatu du egunero 4.000 pertsonak baino gehiagok egiten dutela lo Euskal Autonomia Erkidegoan zehar dauden gizarte-zentroetan. Zifra hori 2024. urteari dagokio, eta % 24ko igoera da 2022an egindako inkestarekin alderatuz gero.

Gehiago kargatu