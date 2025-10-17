Casilda Iturrizar parkeko kioskoa itxiko dute, inguruko zuhaitz batek kalteak eragin dituela ikusita
Itxiera 20 urteko emakidaren amaierarekin bat dator, eta hobekuntza-lanen ondoren lizitazio berri bat egingo dute.
Bilboko Udalak jakinarazi du datorren igandean, urriak 19, aldi baterako itxiko dela Casilda Iturrizar parkeko kioskoa, emakida publikoa amaitzen delako eta eraikinak berritze-lanak behar dituelako.
Txosten tekniko batek egiturazko kalteak atzeman ditu, inguruko zuhaitz batek eraginda, eta horregatik aurreikusitakoa baino esku-hartze handiagoa egingo da. Udalak proiektu teknikoa idazten dihardu eta hurrengo hilabeteetan lizitatuko ditu lanak, zuhaitzaren biziraupena eta kioskoaren berrirekiera bateragarri egiteko helburuarekin.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Iurgi Berazaren epaiketa azaroaren 27ra atzeratu dute
10:30ean zen hastekoa bista, baina lekuko gisa deklaratu behar zuen ertzain batek uko egin dio hitz egiteari, bideo-deia egiteko estaldurarik ez zuela argudiatuta. Hala eta guztiz ere, Iurgi Berazaren familiak onartu egin du epaiketarekin jarraitzea; ez, ordea, haurra harrapatu zuen gidariak. Hori horrela, epaiketa bertan behera utzi behar izan dute.
Plan Onkologiko berriak 142 neurri biltzen ditu arreta eta biziraupena hobetzeko
Eusko Jaurlaritzak 2025-2030 Plan Onkologiko Integrala aurkeztu du, prebentzioan, detekzio goiztiarrean eta arreta pertsonalizatuan oinarritua. Dokumentuak, paziente eta profesionalen partaidetzarekin egina, tratamenduetan ekitatea eta berrikuntza indartzeko 142 ekintza biltzen ditu.
Dani Alvarezek eskuratu du Euskal Kazetarien Saria
2025eko Euskal Kazetaritza Sariak azaroaren 5ean banatuko dituzte, 19:00etan, Bilbon, Kale Nagusiko BBK Salan.
Hauek dira larunbat honetako Bilboko gaueko lasterketak trafikoan izango dituen eraginak
Arratsaldeko zazpietan hasiko da proba San Mames estadioaren ondoan, eta Guggenheim Museoan amaituko da. Gutxi gorabehera, 17:30 eta 22:30 bitartean izango dira aldaketak.
Emakume bat erreskatatu dute Bilboko baserri batean
El Correo egunkariaren arabera, gelako atea sokaz lotuta zegoen, eta ertzainek moztu zuten, sartu eta emakumea artatu ahal izateko. Etxebizitzan katu eta txorien gorpuak zeudela azaldu du egunkariak, baita zauritutako eta egoera txarrean zeuden txakurrak ere. Ertzaintza gertatutakoa ikertzen ari da.
Gaur hasiko da Iurgi Berazaren heriotza eragin zuen istripuaren epaiketa
Bide penala itxita, epaiketa zibila hasiko da Gernikako Lehen Auzialdiko Epaitegian, ezbeharrean inplikatutako ibilgailuaren aseguru etxearen erantzukizuna argitzeko.
Albiste izango dira: Hilketa Zarautzen, Pobreziaren Nazioarteko Eguna eta ate irekiak Goen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Elkarretaratzea egingo dute gaur arratsaldean Zarautzen emakume baten hilketa salatzeko
Zarauzko Udalak elkarretaratzea deitu du 19:00etan Lege Zaharren plazan, 47 urteko gizon bat atxilotu ostean, 53 urteko emakume bat hil izana leporatuta. Erakundeek eta kolektiboek gaitzespena eta babesa adierazi diote biktimaren inguruari.
Pobreziaren erradiografia Euskadin: Gora egin du arreta-zentroetan lo egiten duten pertsonen kopuruak
Euskadiko biztanleriaren % 15 inguru pobrezia-arriskuan edo gizarte-bazterketako egoeran dago. Hala ondorioztatu du Espainiako Estatistikako Erakundearen azken inkestak. Eustatek, bere aldetik, ziurtatu du egunero 4.000 pertsonak baino gehiagok egiten dutela lo Euskal Autonomia Erkidegoan zehar dauden gizarte-zentroetan. Zifra hori 2024. urteari dagokio, eta % 24ko igoera da 2022an egindako inkestarekin alderatuz gero.