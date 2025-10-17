Juicio
La familia de Iurgi Beraza tras el aplazamiento del juicio: "Nos quieren llevar a tumba"

18:00 - 20:00
Josu Beraza y Agurtzane Uriarte. Foto: EITB.
El padre y la madre de Iurgi Berza afirman que lo que están viviendo es una "agonía".  Uno de los ertzainas que iba a declarar como testigo por videoconferencia, no ha podido hacerlo por falta de cobertura.. A pesar de ello, la familia de Iurgi Beraza ha aceptado continuar con la vista, pero la parte del conductor implicado en el atropello no estaba de acuerdo, por lo que el juicio ha tenido que ser suspendido hasta el próximo 27 de noviembre.

Aplazado hasta el próximo 27 de noviembre el juicio por el atropello mortal de Iurgi Beraza

La vista civil debía de haber comenzado a las 10:30 horas, pero un ertzaina que iba a declarar como testigo, se ha negado a hablar alegando que no tenía cobertura para realizar la videollamada A pesar de ello, la familia de Iurgi Beraza ha aceptado continuar con la vista, pero la parte del conductor implicado en el atropello no estaba de acuerdo, por lo que el juicio ha tenido que ser suspendido..
