La familia de Iurgi Beraza tras el aplazamiento del juicio: "Nos quieren llevar a tumba"
El padre y la madre de Iurgi Berza afirman que lo que están viviendo es una "agonía". Uno de los ertzainas que iba a declarar como testigo por videoconferencia, no ha podido hacerlo por falta de cobertura.. A pesar de ello, la familia de Iurgi Beraza ha aceptado continuar con la vista, pero la parte del conductor implicado en el atropello no estaba de acuerdo, por lo que el juicio ha tenido que ser suspendido hasta el próximo 27 de noviembre.
Más noticias sobre sociedad
Cierra el kiosko del parque Doña Casilda tras detectarse daños por un árbol cercano
La clausura coincide con el fin de la concesión de 20 años y precede a una nueva licitación tras las obras de mejora.
Aplazado hasta el próximo 27 de noviembre el juicio por el atropello mortal de Iurgi Beraza
La vista civil debía de haber comenzado a las 10:30 horas, pero un ertzaina que iba a declarar como testigo, se ha negado a hablar alegando que no tenía cobertura para realizar la videollamada A pesar de ello, la familia de Iurgi Beraza ha aceptado continuar con la vista, pero la parte del conductor implicado en el atropello no estaba de acuerdo, por lo que el juicio ha tenido que ser suspendido..
El nuevo Plan Oncológico presenta 142 medidas para mejorar la atención y la supervivencia
El Gobierno Vasco ha presentado el Plan Oncológico Integral 2025-2030, centrado en la prevención, la detección precoz y la atención personalizada. El documento, elaborado con participación de pacientes y profesionales, incluye 142 acciones para reforzar la equidad y la innovación en los tratamientos.
Dani Álvarez, galardonado con el Premio Periodistas Vascos
La gala de entrega de los Premios Periodismo Vasco 2025 se celebrará el próximo 5 de noviembre a las 19:00 horas, en la Sala BBK de la Gran Vía de Bilbao.
Estas son las afecciones al tráfico de la carrera nocturna de Bilbao de este sábado
La carrera comenzará en la explanada del estadio de San Mames a las 19:00 horas y finalizará en el Museo Guggenheim. Las restricciones se producirán entre las 17:30 y las 22:30 horas, aproximadamente.
Rescatan a una mujer encerrada en un caserío en Bilbao
Según publica El Correo, la puerta del cuarto estaba atada con cuerdas que los agentes cortaron para poder entrar y atender a la mujer. Destacan además que en la vivienda había cadáveres de gatos y pájaros, además de perros heridos y en malas condiciones. La Ertzaintza está investigando lo ocurrido.
Arranca el juicio por el atropello mortal de Iurgi Beraza en 2020 en Aulesti
Cerrada la vía penal, el Juzgado de Primera Instancia de Gernika acogerá la vista civil para determinar la responsabilidad de la aseguradora del vehículo implicado.
Será noticia: Asesinato en Zarautz, Día Internacional de la Pobreza y puertas abiertas en Goe
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Zarautz se concentrará esta tarde en repulsa por el asesinato de una mujer en la localidad
El Ayuntamiento de Zarautz ha convocado a la ciudadanía a una concentración en Lege Zaharren Plaza, a las 19:00 horas, tras la detención de un hombre de 47 años por el presunto homicidio de una mujer de 53. Instituciones y colectivos han mostrado su condena y apoyo al entorno de la víctima.