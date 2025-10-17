Iurgi Berazaren familia, epaiketa atzeratu ostean: "Hilobira eraman nahi gaituzte"
Iurgi Berzaren gurasoek adierazi dute bizitzen ari direna "agonia" bat dela. Lekuko gisa bideokonferentziaz deklaratu behar zuen ertzainetako batek ezin izan du deklaratu estaldura faltagatik. Hala ere, Iurgi Berazaren familiak bistarekin jarraitzea onartu du, baina harrapaketan inplikatutako gidaria ez zegoen ados, eta, epaiketa azaroaren 27ra arte atzeratu dute.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Iurgi Berazaren epaiketa azaroaren 27ra atzeratu dute
10:30ean zen hastekoa bista, baina lekuko gisa deklaratu behar zuen ertzain batek uko egin dio hitz egiteari, bideo-deia egiteko estaldurarik ez zuela argudiatuta. Hala eta guztiz ere, Iurgi Berazaren familiak onartu egin du epaiketarekin jarraitzea; ez, ordea, haurra harrapatu zuen gidariak. Hori horrela, epaiketa bertan behera utzi behar izan dute.
Casilda Iturrizar parkeko kioskoa itxiko dute, inguruko zuhaitz batek kalteak eragin dituela ikusita
Itxiera 20 urteko emakidaren amaierarekin bat dator, eta hobekuntza-lanen ondoren lizitazio berri bat egingo dute.
Plan Onkologiko berriak 142 neurri biltzen ditu arreta eta biziraupena hobetzeko
Eusko Jaurlaritzak 2025-2030 Plan Onkologiko Integrala aurkeztu du, prebentzioan, detekzio goiztiarrean eta arreta pertsonalizatuan oinarritua. Dokumentuak, paziente eta profesionalen partaidetzarekin egina, tratamenduetan ekitatea eta berrikuntza indartzeko 142 ekintza biltzen ditu.
Dani Alvarezek eskuratu du Euskal Kazetarien Saria
2025eko Euskal Kazetaritza Sariak azaroaren 5ean banatuko dituzte, 19:00etan, Bilbon, Kale Nagusiko BBK Salan.
Hauek dira larunbat honetako Bilboko gaueko lasterketak trafikoan izango dituen eraginak
Arratsaldeko zazpietan hasiko da proba San Mames estadioaren ondoan, eta Guggenheim Museoan amaituko da. Gutxi gorabehera, 17:30 eta 22:30 bitartean izango dira aldaketak.
Emakume bat erreskatatu dute Bilboko baserri batean
El Correo egunkariaren arabera, gelako atea sokaz lotuta zegoen, eta ertzainek moztu zuten, sartu eta emakumea artatu ahal izateko. Etxebizitzan katu eta txorien gorpuak zeuden, baita zaurituta eta egoera txarrean zeuden txakurrak ere, hedabide horrek gaineratu duenez. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
Gaur hasiko da Iurgi Berazaren heriotza eragin zuen istripuaren epaiketa
Bide penala itxita, epaiketa zibila hasiko da Gernikako Lehen Auzialdiko Epaitegian, ezbeharrean inplikatutako ibilgailuaren aseguru etxearen erantzukizuna argitzeko.
Albiste izango dira: Hilketa Zarautzen, Pobreziaren Nazioarteko Eguna eta ate irekiak Goen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Elkarretaratzea egingo dute gaur arratsaldean Zarautzen emakume baten hilketa salatzeko
Zarauzko Udalak elkarretaratzea deitu du 19:00etan Lege Zaharren plazan, 47 urteko gizon bat atxilotu ostean, 53 urteko emakume bat hil izana leporatuta. Erakundeek eta kolektiboek gaitzespena eta babesa adierazi diote biktimaren inguruari.