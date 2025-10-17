Epaiketa
Iurgi Berazaren familia, epaiketa atzeratu ostean: "Hilobira eraman nahi gaituzte"

Josu Beraza eta Agurtzane Uriarte, Iurgi Berazaren gurasoak
Josu Beraza eta Agurtzane Uriarte. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Iurgi Berzaren gurasoek adierazi dute bizitzen ari direna "agonia" bat dela. Lekuko gisa bideokonferentziaz deklaratu behar zuen ertzainetako batek ezin izan du deklaratu estaldura faltagatik. Hala ere, Iurgi Berazaren familiak bistarekin jarraitzea onartu du, baina harrapaketan inplikatutako gidaria ez zegoen ados, eta, epaiketa azaroaren 27ra arte atzeratu dute.

