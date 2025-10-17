Radiografía de la pobreza en Euskadi: Crece el número de personas que duermen en centros sociales
Alrededor de un 15% de la población de Euskadi está en riesgo de pobreza o en situación de exclusión social. Así lo concluye la última encuesta del Instituo Nacional de Estadística. Por su parte, Eustat asegura que, cada día, más de 4.000 personas duermen en centros sociales habilitados a lo largo y ancho de la Comunidad Autónoma Vasca. Una cifra que corresponde al año 2024, y que supone un incremento del 24% si lo comparamos con la encuesta realizada en 2022.
Son solo algunos datos que arrojan estas encuestas sobre la pobreza, y que hoy, Día Internacional de la Pobreza, hemos querido analizar con más profundidad.
Empezando por la última encuesta de Eustat sobre los centros sociales existentes en Euskadi, 4230 hombres y mujeres durmieron en estos recursos cada noche en la Comunidad Autónoma Vasca el año pasado, lo que supone un 24% más que en 2022. Entre ellas, 830 estaban en una situación residencial más grave, “sin techo”, y fueron acogidas en albergues. Del total de personas acogidas, 1455 fueron mujeres, un 34,4% del total.
Hay que aclarar que en esta estadística se considera persona sin hogar a aquel hombre o mujer mayor de 18 años que no tiene acceso a un alojamiento que cumpla los criterios de habitabilidad humana comúnmente aceptados. Así, se incluyen personas con adicciones, migrantes y con solicitud internacional, jóvenes ex tutelados o mujeres víctimas de violencia de género que deben salir de su vivienda habitual para garantizar su seguridad.
La atención a estas personas sin hogar se lleva a cabo gracias a una red compuesta por 281 centros y servicios. Esta red está atendida por 2703 personas, en su mayoría personal asalariado (73,8%). El número de personas voluntarias asciende a 539, el 19,9% del total.
En total, Euskadi ofrece 5242 plazas de alojamiento en estos centros sociales, 929 más que hace dos años. El nivel de ocupación en 2024 fue del 80,7%. De esas plazas, 2293 corresponden a centros de acogida y 2913 a pisos o viviendas.
En el ámbito de la restauración, se dispensaron una media de 6561 servicios diarios, sumando desayunos, comidas y cenas. Es un 46,7% más que en 2022.
Así, mantener estos centros de atención para personas si hogar costó 103,5 millones de euros el año pasado, un 36,1% más que en 2022, según este estudio de Eustat. Euskadi oferta el 13,3% de las plazas de alojamiento del conjunto del Estado.
Tasa de pobreza
Por otro lado, citando la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística, el 15,5% de la población de Euskadi estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2024. Es un dato que apenas varía si lo comparamos con el del año anterior (0,4% más).
Este dato se obtiene gracias al indicador europeo AROPE, que mide tanto el riesgo de pobreza (un 9,4% de los habitantes de la CAV están en esta situación) como la carencia material severa (un 5,3%) y la baja intensidad en el empleo (6,5%) y lo cruza con nueve ítems sobre la capacidad de maniobra de los hogares, como su posibilidad de afrontar imprevistos o de caldear la casa en invierno, para estimar el volumen de ciudadanos que están en riesgo.
En el momento de realizar la encuesta, el 5,5% de los hogares de Euskadi manifestó llegar a fin de mes con "mucha dificultad".
Por su parte, el 22,5% de las viviendas no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos, lo que implica una variación de 1,1 puntos respecto al año anterior. El 18,3% de los hogares no se podía permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año.
