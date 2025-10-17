Alrededor de un 15% de la población de Euskadi está en riesgo de pobreza o en situación de exclusión social. Así lo concluye la última encuesta del Instituo Nacional de Estadística. Por su parte, Eustat asegura que, cada día, más de 4.000 personas duermen en centros sociales habilitados a lo largo y ancho de la Comunidad Autónoma Vasca. Una cifra que corresponde al año 2024, y que supone un incremento del 24% si lo comparamos con la encuesta realizada en 2022.

Son solo algunos datos que arrojan estas encuestas sobre la pobreza, y que hoy, Día Internacional de la Pobreza, hemos querido analizar con más profundidad.

Empezando por la última encuesta de Eustat sobre los centros sociales existentes en Euskadi, 4230 hombres y mujeres durmieron en estos recursos cada noche en la Comunidad Autónoma Vasca el año pasado, lo que supone un 24% más que en 2022. Entre ellas, 830 estaban en una situación residencial más grave, “sin techo”, y fueron acogidas en albergues. Del total de personas acogidas, 1455 fueron mujeres, un 34,4% del total.