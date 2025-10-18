Guardar
Así han instalado la pasarela ciclista que conectará Villabona e Irura

Instalación de la conexión ciclista entre Villabona e Irura
Paso ciclista entre Villabona e Irura. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Horrela jarri dute Villabona eta Irura lotuko dituen bizikletentzako pasabidea
EITB

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha completado con éxito la instalación de la pasarela metálica que conectará Villabona e Irura dentro del nuevo bidegorri que discurre paralelo a la N-1.  La estructura consta de 28,25 metros de longitud, 3,9 metros de ancho y un peso aproximado de 15 toneladas.

