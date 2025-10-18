Gorde
Honela jarri dute Villabona eta Irura lotuko dituen bizikletentzako pasabidea

18:00 - 20:00
Villabona eta Irura arteko bizikleta pasabidea. Bideotik ateratako irudia.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Departamentuak instalatu du jada Villabona eta Irura lotuko dituen metalezko pasabidea, N-1 errepidearen parean joango den bizikletentzako bidearen proiektuaren barruan. Egitura 28,25 metro luze eta 3,9 metro zabal da, eta 15 tona inguruko pisua du.

Gipuzkoa Gipuzkoako Foru Aldundia Villabona Gizartea

