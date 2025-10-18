Honela jarri dute Villabona eta Irura lotuko dituen bizikletentzako pasabidea
Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Departamentuak instalatu du jada Villabona eta Irura lotuko dituen metalezko pasabidea, N-1 errepidearen parean joango den bizikletentzako bidearen proiektuaren barruan. Egitura 28,25 metro luze eta 3,9 metro zabal da, eta 15 tona inguruko pisua du.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Emakume bat ikertzen ari dira Bilbon, bere umea abandonatu zuelakoan
Ikerketapean diren gertakariak ostiraleko 22:30 aldera izan ziren Santutxu auzoan, eta gizarte-langile batek hartu zuen haurraren ardura. Bilboko Udalaren zaintzapean dago une honetan umea.
Eskola segregazioaren aurkako manifestazioa deitu dute azaroaren 29rako, Bilbon
Euskal Eskola Publikoaz Harro Topaguneak eskola publikoaren aldeko apustua egiteko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Ordizian egin dute agerraldia, eskola segregazioaren arazoaren erakusgarri den herrian, plataformaren arabera.
Kolektibo horretako askok sexualitateari buruzko aurreiritziei egin behar diete aurre bizitzaren azken etapan
EITBren babesa duen "Maspalomas" filmak adinekoen egoitzei eta LGTBI kolektiboari buruzko eztabaida jarri du mahai gainean. Izan ere, kolektibo horretako pertsona asko arrotz sentitzen dira bizitzaren azken etapan beren sexualitatea ezkutatu behar dutelako.
Motozale bat hil da Kuartangon izandako trafiko istripu batean
Ezbeharra 12:40an gertatu da, Kuartangon (Araba), A-3314 bigarren mailako errepidean.
Etxarri Aranazko Udalak “soilik beharrezkoa den ura erabiltzea" eskatu die herritarrei lehorteagatik
Deposituan ur gutxi dagoela eta, datozen egunetan, besteak beste, lorategiak ez ureztatzeko eta kaleak eta kotxeak ez garbitzeko eskatu die.
Nafarroa Oinez jaia ospatuko da igande honetan Atarrabian
Paz de Ziganda ikastola arduratuko da aurtengo jaia antolatzeaz. “Buruz, bihotzez, oinez” lelopean, ekitaldiz beteriko egitaraua antolatu dute urriaren 19rako.
Madrilen finkatutako lapur talde bat atxilotu dute Bizkaian lapurtu ostean
Urrezko piezak, luxuzko produktuak eta dirua lapurtzen zituzten etxebizitzetan.
EAEn listeria eta E. coli dituen ahuntz gazta bat saltzen ari direla ohartarazi dute
Aurtengo abenduaren 10ean iraungitzen den "Suerte Ampanera" markako ahuntz gaztaren sorta bat da.
Bilboko etxebizitza batean ama giltzapetuta zuen gizonezkoa atxilotu dute
Osasun egoera negargarrian aurkitu zuten emakumea, eta ospitalera eraman zuten. Atxilotuari familia barruko tratu txarrak, legez kanpoko atxiloketa, familia abandonatzea eta animaliei tratu txarrak ematea leporatzen diote.