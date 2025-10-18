Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Kuartango

Un motorista ha fallecido en un accidente de tráfico en Kuartango (Álava).

El siniestro ha tenido lugar a las 12:40 a su paso por la carretera A-3314, carretera secundaria del término municipal de Kuartango.

Al parecer, el motorista se ha salido de la carretera, precipitándose por un pequeño barranco.

Los Servicios de Emergencia de Euskadi han certificado su fallecimiento tras asistir a la víctima.