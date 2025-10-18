SUCESOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Bilbao

Los hechos que se investigan se produjeron sobre las 22:30 horas del viernes y una trabajadora social se hizo cargo del niño.
Euskaraz irakurri: Emakume bat ikertu dute Bilbon haurra abandonatzeagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Ertzaintza investiga a una mujer por abandonar a su bebé en Bilbao. La mujer no ha sido detenida pero se han abierto diligencias contra ella por presunto abandono de un menor.

Los hechos se produjeron sobre las diez y media de la noche del viernes y una trabajadora social se hizo cargo del niño.

El menor ha pasado al cuidado de los servicios sociales del Ayuntamiento. 

No se han dado más detalles de esta investigación puesta en marcha.

Ertzaintza Bizkaia Bilbao Sociedad Comunidad Autonóma Vasca

Más noticias sobre sociedad

Cargar más