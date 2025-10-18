Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Bilbao

La Ertzaintza investiga a una mujer por abandonar a su bebé en Bilbao. La mujer no ha sido detenida pero se han abierto diligencias contra ella por presunto abandono de un menor.

Los hechos se produjeron sobre las diez y media de la noche del viernes y una trabajadora social se hizo cargo del niño.

El menor ha pasado al cuidado de los servicios sociales del Ayuntamiento.

No se han dado más detalles de esta investigación puesta en marcha.