Queda en libertad con cargos el hombre que encerró a su madre enferma entre basura en Bilbao

El hombre detenido por la Ertzaintza acusado de mantener encerrada a su madre enferma en una vivienda en condiciones insalubres en Bilbao, ha quedado en libertad con cargos.



Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la Ertzaintza había arrestado al hombre de 60 años por los presuntos delitos de malos tratos habituales en el ámbito familiar, detención ilegal, abandono de familia y maltrato animal.



El detenido pasó este sábado por la tarde a disposición judicial, y se ha decidido su puesta en libertad con cargos.



El pasado martes una llamada alertó a la Ertzaintza de que la anciana que vivía en un caserío en la subida al monte Pagasarri podría no encontrarse en buen estado.



Los agentes que acudieron a la vivienda escucharon gritos de una mujer pidiendo auxilio desde el interior de la casa, por lo que accedieron al domicilio y hallaron a una anciana con evidentes signos de abandono, encerrada en una habitación con la manilla atada a la de otra puerta para imposibilitar que saliera.



Una dotación sanitaria acudió de inmediato al lugar y trasladó a la anciana a un centro hospitalario, donde quedó ingresada.

Además, los ertzainas constataron que "la casa en general presentaba unas deplorables condiciones higiénicas" y que en su interior había varios perros con signos de desnutrición que tuvieron que ser auxiliados.



Las indagaciones realizadas tras tener conocimiento de la situación en la que se encontraba la víctima llevaron a la Ertzaintza a arrestar en la tarde del viernes al hijo de la anciana quién ya está en libertad, tras haberlo dictaminado la Autoridad Judicial.