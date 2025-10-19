Karguekin aske geratu da Bilbon gaixorik zegoen ama zabor artean giltzapetu zuen gizona
Emakumea "higiene baldintza negargarriak" zituen etxebizitza batean zegoen giltzapetuta.
Ama gaixorik zuela Bilboko etxe batean atxikita edukitzeagatik atxilotu zuten gizona aske geratu da, karguekin, epailearen aurrean deklaratu ostean.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, familia barruko tratu txarrak, legez kanpoko atxiloketa, familia uztea eta animaliei tratu txarrak ematea egotzita atxilotu zuen Ertzaintzak 60 urteko gizona.
Atxilotua epailearen esku utzi zuten larunbat arratsaldean, eta karguekin aske uztea erabaki du.
Asteartean, 17:00ak aldera, Ertzaintzaren patruila bati Bizkaiko hiriburuaren kanpoaldeko etxe batera joateko eskatu zioten, bertan bizi zen emakumea egoera onean ez zegoela jakinarazi baitzieten.
Bertara iritsitakoan, agenteek emakume baten oihuak entzun zituzten etxe barrutik, laguntza eske.
Horren aurrean, barrura sartu ziren, eta osasun egoera makurrean zegoen emakume bat aurkitu zuten logela batean.
Gela hartatik irteteko aukerarik gabe eta abandonu zantzu argiak zituela aurkitu zuten.
Osasun zerbitzuek ospitalera eraman zuten, eta bertan geratu zen.
Etxea, oro har, egoera higieniko negargarrian zegoen, eta desnutrizio zantzuak zituzten hainbat txakur ere aurkitu zituzten bertan.
