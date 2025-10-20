La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha celebrado este lunes la apertura de un expediente sancionador desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a una "gran promotora de festivales de música" por posibles cláusulas abusivas.

La entidad reclama en un comunicado la necesidad de una normativa nacional homogénea sobre los derechos de los asistentes a este tipo de eventos.

En este caso, las posibles prácticas abusivas de promotora de festivales de música serían tres infracciones. La primera, por la prohibición del acceso al recinto del festival con comida y bebida del exterior, registrando a los asistentes.

El segundo, por la prohibición de que los asistentes a un festival puedan salir y acceder de nuevo al recinto libremente.

Y por último, la obligatoriedad de un sistema de pago a través de pulseras cashless para poder hacer pagos dentro del recinto, pero sin admitir la devolución del reembolso de la cantidad sobrante por debajo de una cantidad mínima, e imponiendo gastos de gestión para llevar a cabo el reembolso.

Según señala Consumo, estas prácticas serían abusivas y, por ello, supondrían una infracción de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En caso de ser calificadas como infracciones muy graves, las penalizaciones podrían llegar a multas de 1 millón de euros.