MUSIKA JAIALDIAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Espainiako Gobernuak espedientea ireki dio jaialdien promotore bati praktika bidegabeak sustatzeagatik

Kontsumo Ministerioak adierazi duenez, jarduera horiek, hala nola jaialdietara janariarekin eta edariarekin sartzearen debekua egiaztatuz gero, milioi bat euro arteko isunak ekar ditzakete.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Erakundeak (KEE) astelehen honetan ospatu du Eskubide Sozialen, Kontsumoaren eta 2030 Agendaren Ministeriotik "musika-jaialdien sustatzaile handi" bati zehapen-espedientea irekitzea, gehiegizko praktika bidegabeak egon daitezkeelako. 

Erakundeak komunikatu baten bidez aldarrikatu du horrelako ekitaldietara bertaratzen direnen eskubideei buruzko araudi nazional homogeneo baten beharra.

Kasu honetan, musika-jaialdien sustatzailearen abusuzko praktikak hiru motatakoak izango lirateke. Lehena, jaialdira kanpoko janariarekin eta edariarekin sartzea debekatzeagatik, bertaratutakoak erregistratuz. 

Bigarrena, jaialdira bertaratzen direnak askatasunez atera eta esparrura berriro sartzeko debekuagatik. 

Azkenik, jaialdi barruan ordainketak egin ahal izateko, eskumuturreko cashless bidezko  sistema bat ezartzearen derrigortasuna dela eta. Ildo beretik, itzulketa egiteko unean gutxieneko kopuru batetik behera soberakina itzultzeko galeragatik.  

Kontsumok adierazi duenez, praktika horiek gehiegizkoak izango lirateke, eta, horregatik, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorra urratzea ekarriko lukete. Arau-hauste oso larritzat joz gero, zigorrak milioi bat eurokoak izan daitezke.

Gipuzkoa Bizkaia Araba Gizartea Musika jaialdiak Kontzertuak

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu