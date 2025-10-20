Cuatro jóvenes arrestados por agredir con un cinturón y una botella a otra cuadrilla de chavales

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la primera hora del pasado sábado a cuatro varones, dos de 19 años, y otros dos de 20 y 21 años, como presuntos autores de los delitos de lesiones graves y atentado a agentes de la autoridad, tras golpear con cinturones a otro grupo de chavales en el barrio de Coronación.

Los agentes llegaron al lugar y encontraron a un varón con una herida sangrante en la ceja. Gracias a un testigo de los hechos y a la descripción aportada por esa víctima, otros agentes consiguieron localizar en primer lugar a tres de los implicados y, tras una persecución, al cuarto, que se resistió activamente a ser interceptado y arremetió a los policías que lo interceptaron.

Según el testigo y las víctimas, la cuadrilla se encontraba comprando en una máquina de 'vending', llegaron los presuntos agresores y les increparon para que se marcharan de allí. Entonces comenzó una discusión en la que estos últimos comenzaron a agredirlos simultáneamente, incluso con la ayuda de sus cinturones. Uno de los agredidos, además, recibió el impacto de una botella de cristal.

Tras atenderlos en el lugar, los trasladaron a un centro hospitalario para ser atendidos de las lesiones graves que presentaban. Por todo ello, se procedió a la detención de los presuntos agresores.