Lau gazte atxilotu dituzte gerrikoez eta beirazko botilez kuadrilla bati eraso egiteagatik 

Lekuko baten eta biktimaren beraren arabera, Gasteizko vending makina batean erostera zihoazela eraso egin zieten.

Agentziak | EITB

Gasteizko Udaltzainek lau gizonezko —19 urteko bi eta 20 eta 21 urteko bana— atxilotu zituzten joan den larunbateko lehen orduan gauzaturiko lesio larrien ustezko egile gisa. Koroatze auzoan jazo zen gertakaria, eta lau erasotzaileek mutil talde bati gerrikoz zein beirazko botilaz eraso egin zieten. 

Udaltzainak, bertara iritsitakoan, gizon bat aurkitu zuten, bekainean zauria zuela eta odola zeriola.  Biktima horrek zein lekuko batek  emandako deskribapenari esker, hiru erasotzaile  harrapatu zituzten lehenik, eta, laugarrena, gogoz kontra eta oldarturik geldiarazi zuten poliziek. 

Lekukoaren eta biktimen arabera, kuadrilla vending makina batean erosten ari zen bitartean iritsi ziren ustezko erasotzaileak, bertatik alde egiteko errieta eginez. Orduan, eztabaida hasi zen, eta erasotzen hasi zitzaizkien, gerrikoen laguntzaz. Erasotzaile batek, gainera, botilakadaz eraso egin zion biktima bati, eta lesio larriak eragin zizkion. Biktimak bertan miatu ondoren, ospitalera eraman zituzten, zauriak artatzeko. Horregatik guztiagatik, ustezko erasotzaileak atxilotu zituzten. 

