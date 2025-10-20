El servicio de Cercanías de la CAV se llamará Lottu

‘Lottu’ ha sido la nueva marca elegida por la ciudadanía para denominar al servicio de cercanías ferroviarias en Euskadi. Tras dos semanas de votación abierta en Irekia, las personas que han participado en la encuesta promovida por el Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco se han decantado en más del 55 % de los casos esta opción, por delante de Lurbil (30,4%) y Besaide (14,4%).

Las tres opciones trataban de evocar cercanía con el territorio, en línea con el interés del Departamento por ofrecer un servicio cada vez más cercano. En concreto, ‘Lottu’ se trata de una palabra imaginaria, que lleva también a pensar en la unión -lotu, unir en euskera­-.

Los servicios ferroviarios de cercanías fueron transferidos al Gobierno Vasco el pasado 1 de enero de 2025 y siguen siendo operados por Renfe. Constan de cinco líneas, cuatro en Bizkaia y una en Gipuzkoa, además del nuevo servicio de la Llanada alavesa.

Durante este primer año, el Departamento de Movilidad Sostenible está trabajando en implementar mejoras en el servicio como los cambios introducidos en enero en la C-3 (Bilbao-Orduña), e incorporar otros nuevos como los mencionados en Álava puestos en marcha el pasado 30 de mayo, la lanzadera Karrantza-Aranguren, que comenzará a funcionar en los próximos meses, o avances en materia de accesibilidad.

El Departamento de Movilidad Sostenible quiere que estas mejoras vayan acompañadas por una marca nueva y diferenciada, por lo que ha agradecido la participación de la ciudadanía en la votación.