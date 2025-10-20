Transporte público
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El servicio de Cercanías de la CAV se llamará Lottu

En concreto, la encuesta promovida por el Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco ha estado dos semanas en marcha en la web Irekia y más del 55 % de los ciudadanos que han participado han apostado por la opción Lottu, por delante de los nombres Lurbil (30,4 %) y Besaide (14,4 %).

Logo de Lottu. IREKIA. 

Euskaraz irakurri: Lottu deituko da EAEko aldiriko trenen zerbitzua
author image

Agencias | EITB

Última actualización

‘Lottu’ ha sido la nueva marca elegida por la ciudadanía para denominar al servicio de cercanías ferroviarias en Euskadi. Tras dos semanas de votación abierta en Irekia, las personas que han participado en la encuesta promovida por el Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco se han decantado en más del 55 % de los casos esta opción, por delante de Lurbil (30,4%) y Besaide (14,4%).

Las tres opciones trataban de evocar cercanía con el territorio, en línea con el interés del Departamento por ofrecer un servicio cada vez más cercano. En concreto, ‘Lottu’ se trata de una palabra imaginaria, que lleva también a pensar en la unión -lotu, unir en euskera­-.

Los servicios ferroviarios de cercanías fueron transferidos al Gobierno Vasco el pasado 1 de enero de 2025 y siguen siendo operados por Renfe. Constan de cinco líneas, cuatro en Bizkaia y una en Gipuzkoa, además del nuevo servicio de la Llanada alavesa. 

Durante este primer año, el Departamento de Movilidad Sostenible está trabajando en implementar mejoras en el servicio como los cambios introducidos en enero en la C-3 (Bilbao-Orduña), e incorporar otros nuevos como los mencionados en Álava puestos en marcha el pasado 30 de mayo, la lanzadera Karrantza-Aranguren, que comenzará a funcionar en los próximos meses, o avances en materia de accesibilidad.

El Departamento de Movilidad Sostenible quiere que estas mejoras vayan acompañadas por una marca nueva y diferenciada, por lo que ha agradecido la participación de la ciudadanía en la votación. 

Transporte público Comunidad Autonóma Vasca Bizkaia Araba-Álava Gipuzkoa Gobierno Vasco Sociedad

Más noticias sociedad

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Una sentencia reconoce la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado en familias monoparentales de la Diputación de Bizkaia

El fallo confirma que las cuatro semanas adicionales de la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor en familias monoparentales son un "mejora convencional que debe aplicarse íntegramente" en la Diputación de Bizkaia y que "no puede eliminarse ni reducirse en función de los cambios legales producidos con posterioridad".

Cargar más