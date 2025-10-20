Investigan una agresión homófoba a un hombre en Tudela

La Policía Local de Tudela investiga una presunta agresión homófoba a un joven de 30 años que ocurrió en un bar del barrio de Lourdes el domingo por la tarde.

El cuerpo policial ha informado que varios agentes fueron requeridos hacia las 20:00 horas por una agresión. La víctima presentaba una herida en la cabeza por la que precisó puntos de sutura y explicó a los agentes que fue agredido violentamente por un hombre, al que no conocía previamente.

Según la víctima, la agresión fue motivada por su condición sexual. Los agentes realizaron una comparecencia por un presunto delito de odio y otro de lesiones, y han iniciado diligencias para la localización del autor, cuya identidad aún no ha sido confirmada.