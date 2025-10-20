AGRESIÓN
Investigan una agresión homófoba a un hombre en Tudela

La Policía Local del municipio navarro ha abierto diligencias y continúa con las investigaciones para localizar al autor.

tudela tutera
Plaza de Tudela. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Eraso homofobo bat ikertzen ari dira Tuteran
Agencias | EITB

La Policía Local de Tudela investiga una presunta agresión homófoba a un joven de 30 años que ocurrió en un bar del barrio de Lourdes el domingo por la tarde.

El cuerpo policial ha informado que varios agentes fueron requeridos hacia las 20:00 horas por una agresión. La víctima presentaba una herida en la cabeza por la que precisó puntos de sutura y explicó a los agentes que fue agredido violentamente por un hombre, al que no conocía previamente.

Según la víctima, la agresión fue motivada por su condición sexual. Los agentes realizaron una comparecencia por un presunto delito de odio y otro de lesiones, y han iniciado diligencias para la localización del autor, cuya identidad aún no ha sido confirmada.

