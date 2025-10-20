ERASOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eraso homofobo bat ikertzen ari dira Tuteran

Ikerketa herriko Udaltzaingoak hartu du bere gain. Erasotzailea identifikatu eta bilatzeko lanetan ari dira. 

tudela tutera
Tuterako plaza. Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

30 urteko gizon batek igande arratsaldean Tuteran jasan zuen ustezko eraso homofoboa ikertzen ari da herriko Udaltzaingoa. Erasoa Lourdes auzoko taberna batean gertatu zen.

Polizia iturriek jakinarazi dutenez, 20:00ak aldera patruila baten presentzia eskatu zuten tabernan eraso bat gertatu zelako. Biktimak buruan zuen zauria eta puntuak eman behar izan zizkioten.

Honek azaldutakoaren arabera, aurretik ezagutzen ez zuen gizon batek bortizki erasotu zuen. Bere ustez, bere sexu-izaerak eragin zuen erasoa.

Udaltzaingoko agenteek izapideak hasi zituzten bi ustezko delitu aztertzeko: lesio-delitua eta gorroto-delitua. Ikerketa zabalik daukate erasotzailea identifikatu eta aurkitu ahal izateko.

tutera Nafarroa Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu