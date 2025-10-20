La Diputación de Bizkaia ha colocado botones de seguridad en los diez pisos de menores que gestiona la institución.

De hecho, después de que que el pasado mes de julio un joven tutelado por la Diputación agrediera en un piso de Bilbao a una de las educadoras sociales, en agosto se decidió instalar estos botones de seguridad en las diez viviendas que son competencia de la Diputación.

Además la plantilla y el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) han estado debatiendo sobre los protocolos de seguridad en la comisión mixta constituida con motivo de esta agresión. Uno de los objetivos de esta Comisión es establecer protocolos de seguridad a medio y largo plazo, y tras reunirse en septiembre y en octubre, la comisión seguirá en adelante reuniéndose cada mes.

Según han confirmado fuentes de la institución foral a EiTB, los educadores pueden utilizar estos botones de seguridad al verse en peligro y, al pulsarlos el aviso llellegará a una empresa de seguridad para que pueda intervenir.