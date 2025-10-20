Bizkaia
La Diputación de Bizkaia coloca botones de seguridad en los pisos de menores tutelados

La decisión se tomó después de que en julio una de las educadoras sufriera una agresión Además, se ha constituido una comisión mixta entre la plantilla y la Diputación para elaborar protocolos de seguridad a medio y largo plazo.

Euskaraz irakurri: Segurtasun-botoiak jarri ditu Bizkaiko Aldundiak adingebeen pisuetan
La Diputación de Bizkaia ha colocado botones de seguridad en los diez pisos de menores que gestiona la institución.

De hecho, después de que que el pasado mes de julio un joven tutelado por la Diputación agrediera en un piso de Bilbao a una de las educadoras sociales, en agosto se decidió instalar estos botones de seguridad en las diez viviendas que son competencia de la Diputación.

Además la plantilla y el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) han estado debatiendo sobre los protocolos de seguridad en la  comisión mixta constituida con motivo de esta agresión. Uno de los objetivos de esta Comisión es establecer protocolos de seguridad a medio y largo plazo, y tras reunirse en septiembre y en octubre, la comisión seguirá en adelante reuniéndose cada mes. 

Según han confirmado fuentes de la institución foral a EiTB, los educadores pueden utilizar estos botones de seguridad al verse en peligro y, al pulsarlos el aviso llellegará a una empresa de seguridad para que pueda intervenir.  

