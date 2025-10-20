Bizkaia
Segurtasun-botoiak jarri ditu Bizkaiko Aldundiak bere babespean dauden adingebeen pisuetan

Uztailean hezitzaileetako batek erasoa jasan ostean hartu zen erabakia. Gainera, langileen eta Aldundiaren arteko batzorde mistoa eratu da, epe ertain eta luzerako segurtasun-protokoloak lantzeko.
EITB

Bizkaiko Foru Aldundiak segurtasun-botoiak jarri ditu erakundeak kudeatzen dituen adingabeen hamar pisuetan.

Izan ere, joan den uztailean Aldundiaren babespean zen gazte batek Bilboko pisu batean gizarte hezitzaileetako bati  eraso egin zionetik, segurtasun protokoloen inguruan eztabaidatzen aritu dira langileak eta GUFE Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea, eraso horren karietara eratutako batzorde mistoan.  

Uztaileko erasoaren ondoren, abuztuan erabaki zen Aldundiaren eskumen diren hamar etxebizitza horietan segurtasun-botoi horiek instalatzea.

Batzorde honek epe ertain eta luzerako segurtasun protokoloak ezartzea du helburu, besteak beste; eta irailean eta urrian egin bezala, hilero bilduko da aurrerantzean ere.

Foru Aldundiko Iturriek EITBri baieztatu diotenez, hezitzaileek beren burua arriskuan ikustean erabil ditzakete segurtasun botoi horiek, eta, zanpatzean, abisua iritsiko da segurtasun enpresa batera, hark esku har dezan. 

