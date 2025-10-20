Segurtasun-botoiak jarri ditu Bizkaiko Aldundiak bere babespean dauden adingebeen pisuetan
Bizkaiko Foru Aldundiak segurtasun-botoiak jarri ditu erakundeak kudeatzen dituen adingabeen hamar pisuetan.
Izan ere, joan den uztailean Aldundiaren babespean zen gazte batek Bilboko pisu batean gizarte hezitzaileetako bati eraso egin zionetik, segurtasun protokoloen inguruan eztabaidatzen aritu dira langileak eta GUFE Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea, eraso horren karietara eratutako batzorde mistoan.
Uztaileko erasoaren ondoren, abuztuan erabaki zen Aldundiaren eskumen diren hamar etxebizitza horietan segurtasun-botoi horiek instalatzea.
Batzorde honek epe ertain eta luzerako segurtasun protokoloak ezartzea du helburu, besteak beste; eta irailean eta urrian egin bezala, hilero bilduko da aurrerantzean ere.
Foru Aldundiko Iturriek EITBri baieztatu diotenez, hezitzaileek beren burua arriskuan ikustean erabil ditzakete segurtasun botoi horiek, eta, zanpatzean, abisua iritsiko da segurtasun enpresa batera, hark esku har dezan.
Albiste gehiago gizartea
Sanchezek ordutegi-aldaketarekin behin betiko amaitzea proposatu dio EBri: "Gaur egun ez du zentzurik"
X sare sozialean zabaldutako bideo batean, Espainiako Gobernuko presidenteak azpimarratu du ordutegi-aldaketak oso gutxi laguntzen duela energia aurrezten, eta "eragin negatiboa" duela jendearen osasunean eta bizimoduan.
Nafarroako mendizale bat hil da Panticosan, Neveras mendian
Larunbatean mendira joan eta itzuli ez zenean, abisua jarri zuen familiak eta igande arratsaldean aurkitu dute gorpua, iristeko zaila den toki batean. Tuterako 27 urteko neska da hildakoa, irakasle zebilena Elizondon.
Oroimenean gordeko dute antolatzaileek aurtengo Nafarroako ikastolen aldeko festa
Aurtengo edizioa antolatu duen Paz de Ziganda ikastolako ordezkariak oso pozik agertu dira. "Jendetsua" eta "gorabeherarik gabekoa" izan da aurten Nafarroa Oinez, eta hasiera batean ezarritako helburuak bete ditu.
Kontrolatu dute Elgeako mendilerroan piztutako sutea
Haizeak Arriola eta Narbaxa artean zabaldu ditu sugarrak. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako suhiltzaileak ari dira bertan lanean. Sutea datozen orduetan itzaltzea espero du Arabako Aldundiak. Une honetan, 25 suhiltzaile inguru omen dira kaltetutako eremua hozten, balizko txingarrek sua berpiztu ez dezaten.
Mendizale bat erreskatatu dute Atxuriko pasabidean
60 urteko pertsona bat erreskatatu dute Gorbeiako Parke Naturaleko Atxuriko pasabidean ondoezik sentitu ostean. Inguruan ziren mendizaleek gizonari laguntzea lortu dute, baina kaltetuak berak eman behar iza du abisua 112 telefonoan.
Gorrotxategin turroiak egiten hasi dira jada
Aurten 100 urte bete dituzte, eta oso produktu berezia egin dute urteurrena ospatzeko: lima, limoi eta txokolate zurizko turroi freskoa. Gabonetan gehien erosten den produktuetako bat da turroia, eta lau hilabete lehenago hasten dira prestatzen.
Ikerketa sakonagoa eta diagnostiko goiztiarragoa eskatu dituzte Bularreko Minbiziaren aurkako Munduko Egunean egindako bilkuretan
Aurreko urteetan bezala, Gasteizen lasterketa solidarioa egin dute. Donostian, berriz, gaixotasuna ikertzeko "finantzaketa handiagoa" eskatu du Iñurri elkarteak.
Bularreko minbizia dutela jakin zuteneko bizipena partekatu dute lau emakumek
Bularreko Minbiziaren aurkako Munduko Eguna da gaur. Automiaketak funtsezkoa izaten jarraitzen du, alerta-seinaleak garaiz identifikatzeko eta tratamendu arrakastatsuak areagotzeko. Erreportaje honetan, lau testigantza bildu ditu EITBk.
Epaileak espetxera bidali du Zarauzko hilketa matxistaren ustezko egilea
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak atzo adierazi zuenez, ustezko hiltzaileak "polizia-aurrekariak ditu genero-indarkeriarekin lotuta".