Paso decisivo en la renovación del barrio bilbaíno de Olabeaga: el tren se soterrará y se construirán 600 viviendas

Tras más de dos décadas de espera, el proyecto de regeneración de Olabeaga acelera su tramitación. Bilbao Ría 2000 aprobará antes de que finalice el año los pliegos para integrar el trazado ferroviario y para el concurso de ordenación urbana del barrio.
olabeaga_orhi_aranzasti
Olabeaga. Foto: Orhi Aranzasti
Euskaraz irakurri: Bilboko Olabeaga auzoa berritzeko urrats erabakigarria: trena lurperatu eta 600 etxebizitza eraikiko dira
author image

EITB

Última actualización

El proceso de transformación de Olabeaga da un paso clave después de años de bloqueo administrativo. Bilbao Ría 2000 prevé aprobar antes de que termine 2025 los pliegos del proyecto básico y constructivo para integrar el tren a su paso por el barrio, así como los del concurso de ordenación urbana del ámbito.

El plan contempla el traslado del actual trazado ferroviario, que pasará a discurrir bajo la carretera que conecta con Zorrotza. Ese cambio permitirá liberar una amplia superficie de terreno, donde se proyecta la construcción de unas 600 viviendas, dos plazas y un parque en los próximos diez años.

Desde Bilbao Ría 2000 subrayan que este paso supone “el pistoletazo de salida” para un proceso “complejo”, en el que distintas administraciones trabajarán de forma coordinada durante la próxima década para transformar de manera integral uno de los barrios con mayor potencial de la ría.

La actuación forma parte del plan de regeneración del entorno sur de Bilbao, que incluye también la integración ferroviaria de Zorrotza y el desarrollo de nuevas zonas residenciales y verdes conectadas con el centro de la ciudad.

