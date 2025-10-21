Paso decisivo en la renovación del barrio bilbaíno de Olabeaga: el tren se soterrará y se construirán 600 viviendas

El proceso de transformación de Olabeaga da un paso clave después de años de bloqueo administrativo. Bilbao Ría 2000 prevé aprobar antes de que termine 2025 los pliegos del proyecto básico y constructivo para integrar el tren a su paso por el barrio, así como los del concurso de ordenación urbana del ámbito.

El plan contempla el traslado del actual trazado ferroviario, que pasará a discurrir bajo la carretera que conecta con Zorrotza. Ese cambio permitirá liberar una amplia superficie de terreno, donde se proyecta la construcción de unas 600 viviendas, dos plazas y un parque en los próximos diez años.

Desde Bilbao Ría 2000 subrayan que este paso supone “el pistoletazo de salida” para un proceso “complejo”, en el que distintas administraciones trabajarán de forma coordinada durante la próxima década para transformar de manera integral uno de los barrios con mayor potencial de la ría.

La actuación forma parte del plan de regeneración del entorno sur de Bilbao, que incluye también la integración ferroviaria de Zorrotza y el desarrollo de nuevas zonas residenciales y verdes conectadas con el centro de la ciudad.