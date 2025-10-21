Bilboko Olabeaga auzoa berritzeko urrats erabakigarria: trena lurperatu eta 600 etxebizitza eraikiko dira
Olabeagako eraldaketa-prozesuak funtsezko urratsa eman du, hainbat urteko blokeo administratiboaren ondoren. Bilbao Ria 2000ren aurreikuspenen arabera, 2025a amaitu baino lehen onartuko dira trena auzotik igarotzeko oinarrizko eta eraikuntza-proiektuaren pleguak, baita eremuaren hiri-antolamenduko lehiaketarenak ere.
Planaren arabera, trenbidearen egungo trazadura lekuz aldatuko da, eta Zorrotzarekin lotzen duen errepidearen azpitik igaroko da. Aldaketa horri esker, lursailaren zati handi bat libratu ahal izango da, eta, bertan, 600 etxebizitza, bi plaza eta parke bat eraikiko dira datozen hamar urteetan.
Bilbao Ria 2000k azpimarratu du urrats hori prozesu "konplexu" baten "hasiera" dela, eta hainbat administraziok modu koordinatuan lan egingo dutela hurrengo hamarkadan itsasadarrean potentzial handiena duen auzoetako bat erabat eraldatzeko.
Jarduketa Bilboko hegoaldea zaharberritzeko planaren parte da. Plan horren barruan sartzen dira, halaber, Zorrotzako trenbidea integratzea eta hiriaren erdigunearekin lotutako bizitegi-gune eta berdeguneak garatzea.
