Bilbao, Pamplona y Donostia, entre las ciudades con menos viviendas okupadas en venta del Estado
Las viviendas ‘okupadas’ suponen el 3 % del total de inmuebles en venta en España, según un estudio publicado por el portal inmobiliario idealista, que analiza los anuncios registrados durante el tercer trimestre de 2025. En total, 23.010 viviendas reconocen estar en proceso de ‘okupación’, aunque por ahora no existen datos comparativos que permitan observar su evolución.
En el ámbito vasco, los porcentajes son considerablemente más bajos. Bilbao (1 %) y Donostia-San Sebastián (1,7 %) se sitúan entre las capitales del Estado con menor presencia de este tipo de inmuebles en el mercado, mientras que Pamplona registra una cifra inferior al 1 %. Estos datos contrastan con los de Girona (8,9 %), Tarragona (8,8 %) o Sevilla (8,4 %), las ciudades donde el fenómeno es más acusado.
El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, señala que muchos propietarios “se rinden hartos de esperar la intervención de la Justicia”, lo que les obliga a vender sus viviendas con descuentos que pueden alcanzar el 50 % del precio real de mercado.
Iñareta reclama “políticas que protejan a los propietarios y garanticen la recuperación de sus viviendas”, advirtiendo de que los mensajes que minimizan la problemática “cambian la percepción del mercado” y generan una sensación de desprotección que puede reducir aún más la oferta de alquiler.
Por comunidades autónomas, Cataluña concentra el 39 % de las viviendas ‘okupadas’ en venta, seguida de Andalucía (22 %), la Comunitat Valenciana (11 %), Madrid (6 %) y Murcia (6 %). En el extremo opuesto, Euskadi, Navarra y Castilla y León se mantienen como los territorios con menor incidencia.
Más noticias sobre sociedad
La app de citas Tinder, ya disponible en euskera
La conocida app para conocer gente y ligar suma ya 60 idiomas, entre ellos, el euskera, el catalán y el gallego.
Dos detenidos por robar mediante el "abrazo cariñoso" en Tudela
Un hombre y una mujer de 24 y 25 años, residentes en Cataluña, han sido detenidos en La Rioja como presuntos autores de cinco delitos de hurto mediante el método del "abrazo cariñoso" en Tudela (Navarra) y varias localidades de La Rioja; y una tentativa de robo con violencia y un allanamiento de morada en Cantabria.
Renfe recupera a partir de mañana la totalidad del servicio de la línea de Cercanías Bilbao-Santurtzi
Tras el incendio en la catenaria ocurrido el pasado 23 de septiembre, mañana se volverán a ofrecer las frecuencias habituales desde el inicio del servicio a las 5:02 horas.
Paso decisivo en la renovación del barrio bilbaíno de Olabeaga: el tren se soterrará y se construirán 600 viviendas
Tras más de dos décadas de espera, el proyecto de regeneración de Olabeaga acelera su tramitación. Bilbao Ría 2000 aprobará antes de que finalice el año los pliegos para integrar el trazado ferroviario y para el concurso de ordenación urbana del barrio.
"No lo necesitamos, no lo queremos": ciudadanos se manifiestan frente al GOe de San Sebastián
Una plataforma vecinal y diferentes asociaciones han protestado por la construcción de la nueva sede del Basque Culinary Center (BCC) en San Sebastián, durante la inauguración del GOe (Gastronomy Open Ecosystem), que aglutina la actividad de ciencia, innovación y emprendimiento gastronómico.
GMT 0, +1 o +2: ¿Qué uso horario le corresponde a Euskal Herria?
En 1884 se estableció un sistema horario estándar que llega hasta nuestros días, partiendo el planeta en 24 husos horarios diferentes. Tanto España como Francia sincronizaron sus relojes en la zona que les correspondía: GMT 0. Las cosas cambiaron después de la Guerra Civil cuando ambos estados adquirieron el uso horario GMT+1 para coincidir con Berlín, y añaden, además, una hora más en verano.
Queda oficialmente inaugurado el GOe, el nuevo laboratorio de innovación de Basque Culinary Center
Expertos y profesionales de la gastronomía han acudido hoy, lunes, a la inauguración oficial de la nueva sede de Basque Culinary Center. Este centro universitario y de investigación está situado en el barrio donostiarra de Gros y presume de un espíritu rompedor en fondo y forma.
El Gobierno de España abre expediente a una promotora de festivales de música por prácticas abusivas
Desde el Ministerio e Consumo, señalan que estas prácticas, como prohibir de forma generalizada acceder a los festivales con comida y bebida, de constatarse, podrían acarrear multas de hasta 1 millón de euros.
¿Están debidamente protegidos los museos vascos?
Los museos vascos no han sufrido robos significativos en los últimos años, pero las actualizaciones de los protocolos de seguridad son constantes para evitar cualquier incidente como el del Louvre de París.