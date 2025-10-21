ETXEBIZITZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bilbo, Iruñea eta Donostia, Estatuan etxebizitza okupatu gutxien salgai dituzten hirien artean

Idealistaren azterlan baten arabera, Bilbon salgai dauden etxebizitzen % 1 eta Donostiakoen % 1,7 baino ez daude "okupatuta", estatuko batez bestekoaren (% 3) oso azpitik. Espainia osoan 23.000 higiezin baino gehiago daude egoera horretan.

etxebizitza-legea-inmobiliaria-ley-vivienda-higiezinak
author image

EITB

Azken eguneratzea

Etxebizitza "okupatuak" Espainian salgai dauden higiezin guztien % 3 dira, idealistak argitaratutako azterlan baten arabera. 2025eko hirugarren hiruhilekoan erregistratutako iragarkiak aztertzen ditu. Guztira, 23.010 etxebizitzek aitortu dute "okupazio-prozesuan" daudela, baina oraingoz ez dago konparazio-daturik horien bilakaera behatzeko.

EAEn, ehunekoak askoz ere txikiagoak dira: Bilbo (% 1) eta Donostia (% 1,7) merkatuan horrelako higiezinen presentzia txikiena duten Estatuko hiriburuen artean daude, eta Iruñea, berriz, % 1etik beherakoa da. Datu horiek Gironan (%8,9), Tarragonan (% 8,8) eta Sevillan (% 8,4) baino ez datoz bat, azken horietan fenomenoa nabarmenagoa baita.

Idealistaren bozeramaile Francisco Iñaretak adierazi duenez, jabe asko "nazkatuta daude Justiziaren esku-hartzearen zain egoteaz", eta, ondorioz, etxebizitzak deskontuekin saltzera behartuta daude, merkatuko prezio errealaren % 50era irits daitezkeenak.

Iñaretak "jabeak babesteko eta haien etxebizitzak berreskuratzea bermatzeko politikak" eskatu ditu, arazoa minimizatzen duten mezuek "merkatuaren pertzepzioa aldatzen" dutela eta alokairuaren eskaintza are gehiago murriztu dezakeen babesgabetasun sentsazioa sortzen dutela ohartaraziz.

Autonomia-erkidegoen arabera, salmentan dauden etxebizitza "okupatuen" %39 Katalunian daude ; ondoren, Andaluzian (% 22) , Valentziako Erkidegoan (% 11) , Madrilen (% 6) eta Murtzian (% 6) .

Etxebizitza Okupak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu