El marido de Amaia Zabarte comparece hoy en el Parlamento Vasco para exigir justicia
Zabarte resultó herida el 5 de marzo de 2024 por el impacto de un proyectil foam disparado por la Ertzaintza, durante unos incidentes previos al partido Real Sociedad-PSG de la Champions en Anoeta.
Joseba Novoa, marido de Amaia Zabarte, herida de gravedad en el transcurso de una carga de la Ertzaintza antes del partido Real Sociedad-PSG en marzo de 2024, comparece este miércoles en el Parlamento Vasco, a partir de las 11:30, junto al abogado de la familia, Iker Sarriegi, para exponer la agresión policial y las circunstancias que la rodean.
El pasado mes de septiembre, los representates de Zabarte remitieron a la Cámara autonómica una carta en la que repasaban los dieciocho meses transcurridos desde que la aficionada realista resultó herida y solicitaban una comparecencia. En el escrito, recordaban que el sobreseimiento del caso fue recurrido ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa que lo revocó y ordenó al juzgado de instrucción practicar diligencias, entre ellas, la toma de declaración de la víctima, que se celebró el pasado 7 de abril.
Asimismo, aseguraban no entender que no se haya tomado declaración a los agentes implicados y que no se haya celebrado un juicio, por lo que tienen una "sensación de desamparo" y de desprotección. "Solo pedimos y exigimos justicia porque queremos creer, pero no podemos aceptar lo que nos ha pasado y lo mal que nos han tratado, como si fuéramos culpables en lugar de víctimas", añadieron.
Zabarte, de 44 años y vecina de Irun (Gipuzkoa), fue ingresada en la UCI del Hospital Donostia tras recibir un impacto en la parte posterior de la cabeza durante los altercados ocurridos antes del citado partido.
Un agente le da una patada
Nuevas imágenes de la carga de la Ertzaintza antes del Real-PSG en la que una mujer resultó gravemente herida
