Amaia Zabarteren senarrak justizia exijituko du gaur, Legebiltzarrean egingo duen agerraldian
Ertzaintzak jaurtitako foam jaurtigai batek larri zauritu zuen Zabarte iazko martxoan, Realaren eta PSGren arteko partidaren atarian Anoeta estadioaren inguruan izandako istiluetan.
Amaia Zabarteren auzia Eusko Legebiltzarrera iritsiko da gaur. Haren senarrak eta abokatuak, Joseba Novoak eta Iker Sarriegik, hurrenez hurren, agerraldia egingo dute Gasteizko Ganberan, 11:30ean, kasuaren inguruko euren bertsioa azaltzeko.
2024ko martxoan, Reala-PSG Txapeldunen Ligako partidaren atarian, Anoeta inguruan izandako istiluetan Ertzaintzaren foam jaurtigai batek buruan jo zuen Zabarte, eta larri zaurituta eraman zuten Donostia Ospitalera. Zaintza Intentsiboen Unitatean egon zen ingresatuta 44 urteko irundarra.
Joan den hilean, biktimaren senarrak eta abokatuak gutun bat igorri zuten Legebiltzarrera, agerraldi bat eskatuz. Idatzian, erasoa izan zenetik Zabartek bizi izandakoa errepasatu ondoren, gogoratu zuten hasieran kasua artxibatzea agindu bazen ere, Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak auzia zabaldu eta ikerketa abiatzea erabaki zuela. Besteak beste, Zabarteri deklarazioa hartu zioten apirilaren 7an.
Era berean, gutunean salatu zuten ez dela ulergarria epaiketa oraindik egin ez izana, ezta istiluetan parte hartu zuten ertzainak deklaratzera ez deitzea ere. Babesgabe sentitzen direla zioten, eta biktima izanda errudun bezala tratatuak sentitzen direla. "Justizia eskatu eta exijitzen dugu, besterik ez", adierazi zuten.
Agente batek ostiko bat ematen dio
Hiru kilometrotik gorako auto-ilarak Txorierrin, kamioi baten eta auto baten arteko talkaren ondorioz
Istripu arin bat izan da lehen orduan BI-637 errepidean, Zamudio parean eta Galdakaoko noranzkoan, eta hiru kilometrotik gorako auto-ilarak sortu dira. Ez da inor zauritu, baina eskuineko erreia itxita dago ibilgailuak erretiratu bitartean.
Gidabaimena 17 urtetik aurrera atera ahal izango da
Hori bai, esperientzia duen heldu batekin joan beharko dute adinez nagusi izan arte. Europak gaur onartu du gidabaimenen inguruko araudi berria, eta adinarena da aldaketa nagusienetako bat. Orain, estatu kideek hiru urtera arteko epea izango dute, bakoitzak bere legedira egokitzeko.
Tim Atkin ardoaren 'influencer'-a Remelluri upategian dago dastaketa esklusibo batean
Sare sozialetan arrakasta handia duen adituak Arabako Errioxako 140 upeltegi zeharkatuko ditu, urteko txosten entzutetsua egiteko. Txosten horretan oinarritzen dira upategi eta kontsumitzaile asko nora joan edota zer erosi erabakitzeko garaian.
Zientzia Asteak bere 25. urteurrena ospatuko du, adin guztientzako doako 200 jarduerarekin
Urriaren 22an irekiko da EAEko hiru hiriburuetako eta Barakaldoko tailer eta ibilbide didaktikoetan izena emateko epea.
Mohamedek Erandioko bizilagunen babesa eta elkartasuna jaso du
Mohamed Dien senegaldarra lapurreta baten biktima izan zen joan den urriaren 9an. Bi emakumek, bankutik atera berri zituen eta Afrikako familiari bidali behar zizkion, 3500 euro lapurtu zizkioten. Erandioko bizilagunak diru-bilketa bat egiten ari dira Mohamedi laguntzeko.
Gripearen aurkako txertoa hartzeko deia egin du Osakidetzak, kutsatzeen kurba aurreratu daitekeela ohartarazita
Osasun Sailak jakinarazi duenez, azken asteotan gripe kasuen "gorakada nabarmena" atzeman dute, bereziki, Bizkaian, eta horrek "kurba epidemiologikoa aurreratu daitekeela iradokitzen du".
Euskadiko hiriburuak Gabonetarako prestatzen hasi dira
Bi hilabete eta hiru egun geratzen dira Gabonetarako, baina euskal hiriburuak hasiak dira jada Gabonetako apaingarriekin kaleak atontzen. Gasteizen Floridako Jaiotza jartzen ari dira, eta gainerako hiriburuetan, argiak eta Gabonetako zuhaitzak.
Hernanin ez da Errege Kabalgatarik izango 2026an, 25 urtean aurrenekoz
Orain arte Berriak udalerriko Merkatarien Elkartearen laguntzarekin ekitaldia antolatzen zuen boluntario taldeak, "etapa honi amaiera ematea" erabaki du ezinezko ikusten duelako tradizioarekin jarraitu ahal izatea "egungo baldintzetan".
EAEn eta beste erkidego batzuetan droga banatzen zuen talde kriminal bat desegin dute
Gainera, 600 kilo haxix, 1,5 kilo kokaina eta 12 ibilgailu atzeman dituzte. Horietatik bostek segurtasun-sistema oso konplexuak zituzten. Erakundea Madrilen eta Toledon zegoen finkatuta eta Estatu osoan banatzen zuen droga, bereziki EAEn, Errioxan, Gaztela eta Leonen eta Asturiasen.