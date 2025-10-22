EUSKO LEGEBILTZARRA
Amaia Zabarteren senarrak justizia exijituko du gaur, Legebiltzarrean egingo duen agerraldian

Ertzaintzak jaurtitako foam jaurtigai batek larri zauritu zuen Zabarte iazko martxoan, Realaren eta PSGren arteko partidaren atarian Anoeta estadioaren inguruan izandako istiluetan. 

 

 

Novoa, Zabarte eta Sarriegi, artxiboko irudi batean.
Amaia Zabarteren auzia Eusko Legebiltzarrera iritsiko da gaur. Haren senarrak eta abokatuak, Joseba Novoak eta Iker Sarriegik, hurrenez hurren, agerraldia egingo dute Gasteizko Ganberan, 11:30ean,  kasuaren inguruko euren bertsioa azaltzeko. 

2024ko martxoan, Reala-PSG Txapeldunen Ligako partidaren atarian, Anoeta inguruan izandako istiluetan Ertzaintzaren foam jaurtigai batek buruan jo zuen Zabarte, eta larri zaurituta eraman zuten Donostia Ospitalera. Zaintza Intentsiboen Unitatean egon zen ingresatuta 44 urteko irundarra. 

Joan den hilean, biktimaren senarrak eta abokatuak gutun bat igorri zuten Legebiltzarrera, agerraldi bat eskatuz. Idatzian, erasoa izan zenetik Zabartek bizi izandakoa errepasatu ondoren, gogoratu zuten hasieran kasua artxibatzea agindu bazen ere, Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak auzia zabaldu eta ikerketa abiatzea erabaki zuela. Besteak beste, Zabarteri deklarazioa hartu zioten apirilaren 7an. 

Era berean, gutunean salatu zuten ez dela ulergarria epaiketa oraindik egin ez izana, ezta istiluetan parte hartu zuten ertzainak deklaratzera ez deitzea ere. Babesgabe sentitzen direla zioten, eta biktima izanda errudun bezala tratatuak sentitzen direla. "Justizia eskatu eta exijitzen dugu, besterik ez", adierazi zuten. 

Agente batek ostiko bat ematen dio

Ertzaintzak egindako kargan emakume bat nola zauritu zen erakusten duten irudi berriak

eitb

Irudietan ikus daitekeenez, emakumea ihesi doala lurrera jausten da. Altxatzea lortu ostean, tren geltokirantz doa babesteko. Orduan, agente batek ostiko bat ematen diola antzematen da.
