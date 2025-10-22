La consejera vasca de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha presentado este miércoles, en el centro Zelaieta de Amorebieta-Etxano, la Mesa Mugiment, un foro para el fomento de la actividad física y el bienestar integral de la sociedad vasca.

Bengoetxea ha subrayado que la Mesa Mugiment será "un foro de coordinación y asesoramiento, que permitirá garantizar el cumplimiento de compromisos concretos y medibles" recogidos en el Plan de Acción Mugiment 2025-2030, cuyas bases se han compartido ya en Consejo de Gobierno y en el Parlamento Vasco, y que se presenta ahora a la Mesa para recoger sus aportaciones.

El funcionamiento de la Mesa, según ha detallado Bengoetxea, se dará en dos formatos principalmente, con reuniones individuales con cada agente y reuniones por grupos temáticos. La Mesa se reunirá, al completo, al menos dos veces al año, coincidiendo con los informes de evaluación y seguimiento anuales.

Junto a la consejera ha participado el director de Actividad Física y Deporte, Gorka Iturriaga, que ha presentado las bases del Plan de Acción Mugiment 2025-2030 y ha dado a conocer la aplicación informática que servirá para hacer un seguimiento interactivo de los compromisos que se adquieran por parte de todos y todas las agentes implicadas en el Plan y, de esta forma, se pueda ir haciendo un seguimiento personalizado del grado de cumplimiento de cada compromiso.

En los próximos meses, el Gobierno Vasco se reunirá individualmente con cada agente e institución para recoger las aportaciones al Plan y ofrecer apoyo técnico para subir los compromisos e iniciativas a la plataforma. Asimismo, la Mesa se volverá a reunir el primer trimestre del 2026 para que el Gobierno Vasco comparta los datos recogidos del informe anual.